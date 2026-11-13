Поставиха барелефа на Ферарио Спасов на Градския стадион в Ловеч

Легендарният бранител на четвъртите в света Петър Хубчев и кметът Страцимир Петков официално откриха мемориалния барелеф в памет на Ферарио Спасов. Събитието се състоя на Градския стадион в Ловеч, по съответния протокол и полагащите се почести.

Прилежащото към съоръжението тренировъчно игрище пък ще бъде кръстено на името на наставника, отишъл си нелепо от този свят в престъпна катастрофа точно преди три години.

Три години без Феро

Всички клубове, свързани с професионалната кариера на Феро като футболист и треньор, уважиха церемонията. Наред с БФС, венци положиха и представители на Литекс, както и елитните ЦСКА, Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Дунав (Русе). Втородивизионните Спартак (Плевен), Монтана, Берое и Етър също засвидетелстваха своята признателност, наред с аматьорските Чавдар (Троян), Севлиево, Лом и Галата.

Да уважат Спасов дойдоха една дузина негови бивши съотборници от времената на Осъм и Лекс. Тук беше и трикратният "Футболист №1 на България" Ивелин Попов, който винаги споменава с добро треньора, помогнал му в тежък период от престоя му в Литекс.

Идеята за барелеф на Феро бе инициирана и реализирана от Фондация "Футболни ветерани Ловеч", на която Хубчев е почетен президент. Финансирането стана с дарения от гражданите на Ловеч по време на благотворителен "звезден" мач през септември.

Благотворителният мач в памет на Ферарио Спасов върна футболните емоции в Ловеч

Изработването на монумента бе дело на известния местен скулптор Спас Дочев, а градоначалникът и целият Общински съвет единодушно гласуваха и одобриха начинанието.

"Името на Ферарио Спасов обедини цял Ловеч. Просто всички си стиснаха ръцете в името на тази кауза и доведоха до успешен завършек едно добро и полезно дело - без значение на поколения, спортни и политически пристрастия, без да се стига до нелепи спорове, заяждания и скандали по институциите.

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Това напълно се отъждествява с личността на Феро - скромен, благ, смирен и усмихнат човек, за който едва ли има някой да каже лоша дума. Където и да е работил, той е оставил добри приятели. Благодарим на всички, които спомогнаха той да получи едно достойно отношение и благодарност за всичко, което е направил за ловешкия и българския футбол", заявиха от Управителния съвет на Фондацията.

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