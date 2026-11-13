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Вашето мнение: Какво очаквате от мачовете на България с Исландия и Естония

  • 13 ное 2026 | 10:53
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Време е за поредната пауза от клубен футбол. Времето, в което някои почиват, а други обличат националната фланелка и защитават честта и. Нашите "лъвове" ще спорят с Исландия и Естония в Лигата на нациите и Анжи излезе отново на улицата, за да потърси мнението на клетия български фен.

България пее само за победа!
България пее само за победа!

Намерихме един оптимист, който очаква две победи, но освен него останалите, които срещнахме около НДК и Витошка, бяха на мнение, че едва ли ще постигнем успех и в двата мача. Част от хората споделиха и мнение защо сме на това дередже и как може да подобрим нещата, но какво всъщност ни споделиха запалянковците, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

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