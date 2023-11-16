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Пресконференция и кантар преди BKFC България: Бокс без ръкавици
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НА ЖИВО: Пресконференция и кантар преди BKFC България: Бокс без ръкавици

  • 16 ное 2023 | 11:52
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Остават малко повече от 24 часа преди дебютното събитие на веригата за бокс без ръкавици Bare Knuckle Fighting Championship в България.

Всички бойци, които ще уастват в битките утре вечер (17.11) в Арена София преминаха успешно през официалното претегляне в Метрополитън Хотел, София.

Томас Войтела 66.1 - Здравко Димитров 65.9 

Фелипе Майа 69.9 - Мартин Стоичков 69.9

Никола Арсов 70.7 - Ангел Петков 71.2

Мехмет Озер 97.2 - Стийв Паше 95.9

Юнус Батан 78.9 - Младен Илиев 79.0

Марко Гуистарини 65.8 - Веселин Иванов 65.9

Флорин Лупу 60.4 - Махмут Ахмед 62.6

Йедрей Друзки 78.9 - Мариян Димитров 79.4

Амер Абдулнаби 94.8 - Калоян Колев 94.8

Илияс Садиков 78.7 - Владислав Кънчев 78.7

Боян Косендар 79.1 - Георги Валентинов 78.2

Тодор Желязков 79.5 - Росен Димитров 79.1

Сега те ще застанат лице в лице и ще отговарят на въпроси на журналисти. Следете пресконференцията на живо с нас.

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