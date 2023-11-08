Популярни
»
Игри

Гледай на живо

Очаквайте в 19:00 часа: WINBET Снукър Лига
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България праща 12 бойци на Световното по самбо

България праща 12 бойци на Световното по самбо

  • 8 ное 2023 | 17:01
  • 529
  • 0
България праща 12 бойци на Световното по самбо

Дванадесет български самбисти ще участват на световното първенство по самбо, което ще се проведе в Армения. Новината бе съобщена първо от Оги Георгиев/Спортната Джунгла. 

Тимът замина за Йереван във вторник (07.11). Бойците са водени от старши треньора Васил Соколов.

„Направихме солидна подготовка. Започнахме от края на август. Бяхме на лагер на Белмекен. 6-7 човека са доста подготвени“, каза за Спортната джунгла Васил Соколов.

В отбора са опитните бойци Борислав Янаков, Ангел Ангелов, Иван Хърков, Борис Къндов и Емил Незиров. В тима е и Хихо Ямболиев, който наскоро спечели ММА битка на MaxFIght 56 пред очите на Конър Макгрегър.

Схватките ще бъдат предавани в сайта на международната федерация по самбо. Финалните сесии ще бъдат излъчвани по Евроспорт всеки ден от петък до неделя.

Състав Спортно самбо: Борислав Янаков (58 кг), Димитър Стоянов (64), Ангел Ангелов (71 кг), Иван Хърков (79 кг), Йордан Тодоров (88 кг) Жени Таня Радулова (54 кг), Ива Иванова (59 кг), Ана-Мария Манушева (65 кг) 

Бойно самбо: Борис Къндов (58 кг), Емил Незиров (71 кг), Християн Ямболиев (79 кг), Делян Алишахи (+98)

Последвайте канала ни в

Още от Бойни спортове

СК "Таекуондо Фитнес НСА" организира „Зелен ден“ в рамките на проекта „Зелен колан“

СК "Таекуондо Фитнес НСА" организира „Зелен ден“ в рамките на проекта „Зелен колан“

  • 8 ное 2023 | 13:37
  • 646
  • 0
Над 200 боксьори се качват на ринга в Петрич

Над 200 боксьори се качват на ринга в Петрич

  • 7 ное 2023 | 14:24
  • 1340
  • 3
България с 4 медала от “Адем Яшари“ в Прищина

България с 4 медала от “Адем Яшари“ в Прищина

  • 7 ное 2023 | 14:21
  • 1284
  • 5
Братя Назарян ще стартират на турнир във Франция

Братя Назарян ще стартират на турнир във Франция

  • 7 ное 2023 | 08:56
  • 1776
  • 0
Националите с високи амбиции преди ЕП в Будва

Националите с високи амбиции преди ЕП в Будва

  • 6 ное 2023 | 14:41
  • 1872
  • 1
Четирима българи ще участват на турнир по джудо в Австралия

Четирима българи ще участват на турнир по джудо в Австралия

  • 6 ное 2023 | 11:26
  • 2123
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хеттрик на Секулич прати Ботев (Пловдив) на 1/8-финал за Купата на България

Хеттрик на Секулич прати Ботев (Пловдив) на 1/8-финал за Купата на България

  • 8 ное 2023 | 15:21
  • 20252
  • 49
Дерменджиев: Ще се опитаме да изиграем добър мач и да извлечем оптималното

Дерменджиев: Ще се опитаме да изиграем добър мач и да извлечем оптималното

  • 8 ное 2023 | 13:58
  • 13256
  • 24
Фернандо Сантош за разрива в отношенията с Кристиано Роналдо: Разбирам го, но трябваше да променя нещо

Фернандо Сантош за разрива в отношенията с Кристиано Роналдо: Разбирам го, но трябваше да променя нещо

  • 8 ное 2023 | 14:01
  • 16868
  • 131
Шампионската лига продължава и днес, няколко тима могат да си гарантират класиране за елиминациите

Шампионската лига продължава и днес, няколко тима могат да си гарантират класиране за елиминациите

  • 8 ное 2023 | 08:00
  • 24658
  • 11
"Запомнете това име": Елена Коларова

"Запомнете това име": Елена Коларова

  • 8 ное 2023 | 10:00
  • 15282
  • 0
Официално: Берое привлече доскорошна звезда на Бока Хуниорс

Официално: Берое привлече доскорошна звезда на Бока Хуниорс

  • 8 ное 2023 | 10:24
  • 16219
  • 51

Видео акценти

Кандидат за "Нокаут на годината" взриви UFC Сао Пауло

Бойни спортове

Кандидат за "Нокаут на годината" взриви UFC Сао Пауло
Никалъс Далби шокира Сао Паоло с успех над Габриел Бонфим

Бойни спортове

Никалъс Далби шокира Сао Паоло с успех над Габриел Бонфим
Алмейда записа шеста поредна победа с доминация над Люис

Бойни спортове

Алмейда записа шеста поредна победа с доминация над Люис
Христо Маринов за купа "Неврокоп": Такива турнири са важни, за да може децата да се обиграват

Бойни спортове

Христо Маринов за купа "Неврокоп": Такива турнири са важни, за да може децата да се обиграват
Иво Ангелов за купа "Неврокоп": Виждам много млади български таланти

Бойни спортове

Иво Ангелов за купа "Неврокоп": Виждам много млади български таланти
Радослав Великов за развитието на българската борба: Трябва голяма конкуренция, за да има прогрес!

Бойни спортове

Радослав Великов за развитието на българската борба: Трябва голяма конкуренция, за да има прогрес!