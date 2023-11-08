България праща 12 бойци на Световното по самбо

Дванадесет български самбисти ще участват на световното първенство по самбо, което ще се проведе в Армения. Новината бе съобщена първо от Оги Георгиев/Спортната Джунгла.

Тимът замина за Йереван във вторник (07.11). Бойците са водени от старши треньора Васил Соколов.

„Направихме солидна подготовка. Започнахме от края на август. Бяхме на лагер на Белмекен. 6-7 човека са доста подготвени“, каза за Спортната джунгла Васил Соколов.

В отбора са опитните бойци Борислав Янаков, Ангел Ангелов, Иван Хърков, Борис Къндов и Емил Незиров. В тима е и Хихо Ямболиев, който наскоро спечели ММА битка на MaxFIght 56 пред очите на Конър Макгрегър.

Схватките ще бъдат предавани в сайта на международната федерация по самбо. Финалните сесии ще бъдат излъчвани по Евроспорт всеки ден от петък до неделя.

Състав Спортно самбо: Борислав Янаков (58 кг), Димитър Стоянов (64), Ангел Ангелов (71 кг), Иван Хърков (79 кг), Йордан Тодоров (88 кг) Жени Таня Радулова (54 кг), Ива Иванова (59 кг), Ана-Мария Манушева (65 кг)

Бойно самбо: Борис Къндов (58 кг), Емил Незиров (71 кг), Християн Ямболиев (79 кг), Делян Алишахи (+98)

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