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Дадоха Левски - Ботев Пд на Никола Попов, ето съдийските наряди за 17-ия кръг в efbet Лига

  • 7 ное 2023 | 18:33
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Дадоха Левски - Ботев Пд на Никола Попов, ето съдийските наряди за 17-ия кръг в efbet Лига

Никола Попов ще ръководи сблъсъка между Левски и Ботев (Пловдив) от 17-ия кръг на efbet Лига. Крумовград - ЦСКА - София пък е поверен на Радослав Гидженов.

Ето всички назначения за кръга:

10 ноември 2023 г., петък, 15:00 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца 

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Цветан Кръстев Кръстев

10 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч. 

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929 

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Иво Николаев Колев 
СН: Мартин Живков Богдев

11 ноември 2023 г., събота, 12:45 ч. 

ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море 

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова 
СН: Стефан Апостолов Апостолов

11 ноември 2023 г., събота, 15:15 ч. 

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев 
СН: Георги Владимиров Игнатов

11 ноември 2023 г., събота, 17:45 ч. 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Николай Тодоров Петров

12 ноември 2023 г., неделя, 13:00 ч. 

ФК Крумовград - ПФК ЦСКА - София ЕАД 

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Георги Крумов Виделов

12 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч. 

ПФК Левски - ПФК Ботев АД 

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Валентин Желев Добрев

12 ноември 2023 г., неделя, 18:00 ч. 

ФК Етър ВТ - ПФК Лудогорец 1945 

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Радан Василев Мирянов

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