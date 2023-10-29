Нови девет страхотни мача от НХЛ

В нощта между 28-и и 29-и октомври (събота и неделя) се изиграха нови девет срещи от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Почти всички мачове бяха много оспорвани и в четири от тях се игра добавено време.

Продълженията бяха в срещите между Монреал Канейдиънс и Уинипег Джетс, Нешвил Предейтърс и Торонто Мейпъл Лийфс, Ванкувър Канъкс и Ню Йорк Рейнджърс, Лос Анджелис Кингс и Вегас Голдън Найтс, като в първия и последния бяха дузпите.

Ето как завършиха всички сблъсъци:

Филаделфия Флайърс - Анахайм Дъкс 4:7 (0:2 2:2 2:3)



Флорида Пантърс - Сиатъл Кракен 3:2 (0:1 2:1 1:0)



Бостън Бруинс - Детройт Ред Уингс 4:1 (2:0 0:0 2:1)



Кълъмбъс Блу Джакетс - Ню Йорк Айлъндърс 0:2 (0:1 0:0 0:2)



Монреал Канейдиънс - Уинипег Джетс 4:3 (1:1 1:2 1:0 0:0 1:0)



Нешвил Предейтърс - Торонто Мейпъл Лийфс 3:2 (1:1 1:1 0:0 0:1)



Питсбърг Пенгуинс - Отава Сенатърс 2:5 (0:2 1:1 1:2)



Ванкувър Канъкс - Ню Йорк Рейнджърс 3:4 (0:1 1:0 2:2 0:1)



Лос Анджелис Кингс - Вегас Голдън Найтс 3:4 (1:0 1:2 1:1 0:0 0:1)







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