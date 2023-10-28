БФС обяви съдиите на още четири мача от Купата на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията на още четири мача от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Станимир Тренчев ще ръководи двубоя между Литекс и Черно море, а Васимир Ел-Хатиб ще свири Марица - ЦСКА 1948.
Ето и останалите съдийски наряди:
31 октомври 2023 г., вторник, 17:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Черно море
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Милко Петков Николов
1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Димчев Великов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Веселин Мишев Добриянов
1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Атанас Петров Бозев
1 ноември 2023 г., сряда, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Крумовград
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.