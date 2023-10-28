БФС обяви съдиите на още четири мача от Купата на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията на още четири мача от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Станимир Тренчев ще ръководи двубоя между Литекс и Черно море, а Васимир Ел-Хатиб ще свири Марица - ЦСКА 1948.

Ето и останалите съдийски наряди:

31 октомври 2023 г., вторник, 17:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Черно море

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Милко Петков Николов

1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч.

ПФК Марица 1921 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Димчев Великов АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Веселин Мишев Добриянов

1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Атанас Петров Бозев

1 ноември 2023 г., сряда, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ФК Крумовград

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Димитър Панайотов Костов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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