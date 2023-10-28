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  3. БФС обяви съдиите на още четири мача от Купата на България

БФС обяви съдиите на още четири мача от Купата на България

  • 28 окт 2023 | 17:05
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БФС обяви съдиите на още четири мача от Купата на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията на още четири мача от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Станимир Тренчев ще ръководи двубоя между Литекс и Черно море, а Васимир Ел-Хатиб ще свири Марица - ЦСКА 1948.

Ето и останалите съдийски наряди:

31 октомври 2023 г., вторник, 17:30 ч. 
ФК Литекс Ловеч - ПФК Черно море 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Стоян Иванов Стоянов 
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов 
СН: Милко Петков Николов

1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч. 
ПФК Марица 1921 - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Димчев Великов АС2: Асен Крумов Крумов 
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски 
СН: Веселин Мишев Добриянов

1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов 
СН: Атанас Петров Бозев

1 ноември 2023 г., сряда, 15:00 ч. 
Спартак 1918 - ФК Крумовград 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров 
СН: Димитър Панайотов Костов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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