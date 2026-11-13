Екранът към амфитеатъра на "Армията" заработи

Екранът към амфитеатъра пред сектор Г на стадион "Българска армия" заработи. Специалното външно стъпаловидно пространство на реновираното съоръжение запазва духа и историческия вид на северната трибуна, а там феновете ще имат възможност да гледат мачове на любимия си отбор.

"Сърцето на Борисовата градина тупти в червено и бяло! Външният екран към амфитеатъра на „Българска армия“ вече свети с най-красивата емблема! Респект за всички, които влагат сърце и усилия в изграждането на стадиона ни!", написаха от "Червени Армейски Легенди" във "Фейсбук".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google