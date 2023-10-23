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  3. Съдийски назначения за 15-ия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за 15-ия кръг на Втора лига

  • 23 окт 2023 | 13:15
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Съдийски назначения за 15-ия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 15-ия кръг на Втора лига. Двубоите стартират на 25 октомври и приключват на 27-ми.

Ето всички назначения:

25 октомври 2023 г., сряда, 14:45 ч. 
ФК Литекс Ловеч - Спартак 1918
ГС:    Светослав Иванов Лазаров    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов 
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                 
СН:    Камен Михайлов Алексиев        

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - ФК Марек 1915 
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов 
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                 
СН:    Кольо Димитров Данев        

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Септември Сф 
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Атанас Димитров Пилатов 
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
ПФК Монтана 1921 - Дунав Русе 
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов 
 4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                 
СН:    Цветан Георгиев Георгиев        

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
ФК Черноморец Балчик - ПФК Марица 1921 
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов 
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                 
СН:    Георги Крумов Виделов        

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Беласица 
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов 
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                 
СН:    Йосиф Петров Ронков        

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
ОФК Спартак Пл - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Николай Иванов Михайлов    АС2:    Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                 
СН:    Стефан Иванов Йорданов        

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
ЦСКА 1948 II - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС 
ГС:    Валентин Любомиров Стефанов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ:   Вилиян Весков Видинов            
СН:   Антон Симеонов Генов     

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч. 
Спортист 2009 - ОФК Янтра 2019 
ГС:   Любослав Бисеров Любомиров   АС1:   Дарин Василев Иванов   АС2:   Радостин Николов Бодуров 
4-ТИ:   Мариян Георгиев Гребенчарски            
СН:   Пламен Божидаров Мехлемов  

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