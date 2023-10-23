Съдийски назначения за 15-ия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 15-ия кръг на Втора лига. Двубоите стартират на 25 октомври и приключват на 27-ми.

Ето всички назначения:

25 октомври 2023 г., сряда, 14:45 ч.

ФК Литекс Ловеч - Спартак 1918

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Камен Михайлов Алексиев



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Марек 1915

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Кольо Димитров Данев



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Септември Сф

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Георги Владимиров Игнатов



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - Дунав Русе

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Цветан Георгиев Георгиев



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ПФК Марица 1921

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Георги Крумов Виделов



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Беласица

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Йосиф Петров Ронков



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Стефан Иванов Йорданов



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Антон Симеонов Генов



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч.

Спортист 2009 - ОФК Янтра 2019

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

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