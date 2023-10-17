Битка за титла ще оглави галавечер на ONE FC през декември

Битка за титлата по муай тай в категория перо ще оглави събитието ONE Fight Night 17 на 8-и декември. Тайландците Супербол и Тауанчай ще спорят на емблематичния стадион Лумпини за пояса при 66-килограмовите.

Битката трябваше да се проведе този месец, но Супербон трябваше да се оттегли поради контузия. Тауанчай все пак се качи на ринга и изигра битка по правилата на кикбокса. Той надделя над Джо Натаут с единодушно съдийско решение.

Тауанчай бе избран за Боец на Лумпини за 2018-а година и Муай Тай Боец на годината от ONE FC през 2022-а. В осем двубоя в азиатската верига той има седем победи. Пет от които постига с нокаут. Той е само на 24 години, но вече има над 160 професионални битки.

Супербон е бивш шампион на ONE в същата категория, но в стил кикбокс. 33-годишният боец държи победи над имена като Стичай, Джорджо Петросян, Тайфун Оскан и Марат Григорян. В аматьорския муай тай той печели три поредни световни титли (2015,2016,2017). Печели 114 от 159 професионални двубоя.