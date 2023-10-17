Повериха дербито между Левски и Черно море на Никола Попов

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 14-и кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Черно море на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде ръководено от Никола Попов.

Мачът между Пирин и ЦСКА - София е поверен на Драгомир Драганов а Ивайло Стоянов е пратен в Кърджали за Арда - Лудогорец. Мартин Великов пък ще свири двубоя между лидера в класирането Локомотив (Пловдив) и Берое.

Ето всички съдийски назначения за 14-ия кръг:

20 октомври 2023 г., петък, 16:45 ч.

ФК Крумовград - ФК Етър ВТ

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Георги Василев Йорданов

20 октомври 2023 г., петък, 19:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Валентин Желев Добрев

21 октомври 2023 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Иван Захариев Вълчев

21 октомври 2023 г., събота, 16:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Радан Василев Мирянов

21 октомври 2023 г., събота, 19:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Стоян Маринов Алексиев

22 октомври 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Славия 1913

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Ичко Лозев Лозев

22 октомври 2023 г., неделя, 16:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Георги Владимиров Игнатов

22 октомври 2023 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Цветан Кръстев Кръстев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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