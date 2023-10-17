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  3. Повериха дербито между Левски и Черно море на Никола Попов

Повериха дербито между Левски и Черно море на Никола Попов

  • 17 окт 2023 | 18:15
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Повериха дербито между Левски и Черно море на Никола Попов

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 14-и кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Черно море на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде ръководено от Никола Попов.

Мачът между Пирин и ЦСКА - София е поверен на Драгомир Драганов а Ивайло Стоянов е пратен в Кърджали за Арда - Лудогорец. Мартин Великов пък ще свири двубоя между лидера в класирането Локомотив (Пловдив) и Берое.

Ето всички съдийски назначения за 14-ия кръг:

20 октомври 2023 г., петък, 16:45 ч. 
ФК Крумовград - ФК Етър ВТ 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Емилов Венев 
СН: Георги Василев Йорданов

20 октомври 2023 г., петък, 19:15 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Драгомир Руменов Милев 
СН: Валентин Желев Добрев

21 октомври 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД 
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Християна Красимирова Гутева 
СН: Иван Захариев Вълчев

21 октомври 2023 г., събота, 16:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Радан Василев Мирянов

21 октомври 2023 г., събота, 19:00 ч. 
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Стоян Маринов Алексиев

22 октомври 2023 г., неделя, 14:00 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК Славия 1913 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Ичко Лозев Лозев

22 октомври 2023 г., неделя, 16:30 ч. 
ПФК Левски - ПФК Черно море 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков 
СН: Георги Владимиров Игнатов

22 октомври 2023 г., неделя, 19:00 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Михаел Петков Павлов 
СН: Цветан Кръстев Кръстев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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