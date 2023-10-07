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Ето с кои играчи младежите ще борят Германия

  • 7 окт 2023 | 11:01
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Селекционерът на младежкия национален отбор на България Александър Димитров обяви група от 24 футболисти за предстоящите двубои от група D на квалификациите за Евро 2025 срещу Германия и Косово.

Ето повиканите играчи:

Вратари: Пламен Андреев (Левски), Дамян Христов (Лудогорец II), Никола Виденов (Спартак Вн).

Защитници: Атанас Чернев (Ботев Пд), Симеон Василев (ЦСКА 1948), Велко Йеленкович (Славия), Християн Петров (ЦСКА-София), Мартин Стойчев (Арда), Николай Златев (Черно море), Мартин Атанасов (ЦСКА 1948), Божидар Пенчев (Берое).

Полузащитници: Емануил Мирчев (Теутония), Кристиян Стоянов (Славия), Асен Митков (Левски), Емил Ценов (ЦСКА 1948), Станислав Шопов (ЦСКА-София), Валентин Николов (Локомотив Сф), Ефе Али (Локомотив Пд).

Нападатели: Петър Андреев (Локомотив Пд), Никола Илиев (ЦСКА 1948), Мартин Сораков (Славия), Георги Николов (Хебър), Даниел Любомиров (Алавес), Роберто Райчев (Славия).

България U21 посреща Германия на 13 октомври от 19:15 ч. на ст. „Александър Шаламанов“ в София, а 4 дни по-късно от 18:30 ч. е и домакинството на Косово отново там.

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