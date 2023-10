Българите продължават да водят в Balkan Offroad 2023 ден преди финала

Предпоследният етап 4 на Balkan Offroad Rallye 2023 предложи изцяло нови трасета за участниците в планините близо до известния път „Трансалпина“. Трасето бе с доста технична навигация, като на моменти достигаше до 1850 метра надморска височина. Състезателите се изправиха срещу маршрут от 280 километра, 131 от които бяха състезателни отсечки.

Мурат Капаноглу и Александър Трендафилов (Can Am) дадоха трето време в отсечката, с 1:23 мин. изоставане от етапните победители Далиус Олехнависиус и Ромуалдас Карузис от Латвия (Can Am). Българският екипаж, обаче, все още е начело на генералното класиране, с преднина от малко над 7 минути пред латвийците, който именно вчера се изкачиха до второто място. Трети в генералното продължават да са унгарците Золтан Гарамвоелги и Алберт Хорн от Унгария (Can Am), само на 9 секунди зад екипажа от балтийската страна.

Другият останал в битката роден екипаж – този на Димитър Чолаков и Стоян Стоянов (Can Am), завърши етапа на 11-о място, като бургазлиите успяха да се изкачат с една позиция във временната подредба и вече са 12-и.

В класа на автомобилите, където Дончо Цанев и Зорница Тодорова отпаднаха заради повреда в скоростната кутия в предния етап, водач продължава да е чешкият ветеран Мирослав Заплетал (Ford F-150). Той спечели поредна етапна победа и е със солиден аванс ден преди финала.

При мотоциклетистите, Кшищоф Ярмуз (КТМ) от Полша затвърди водачеството си с най добро време за деня и е с над половин час преднина. В класа на ATV-тата полякът Иренеуж Остафин (Polaris) отстъпи лидерството на сънародника си и съотборник Марцин Вилколек.

В тежката трофи офроуд надпреварата Balkan Extreme, Хардо Мере от Естония продължава да е несменяем водач, пред сънародниците си Тарво Класимае и Райнер Руутли.

Последният състезателен ден на Balkan Offroad Rallye 2023 ще предложи над 180 километра специални етапи. Трасетата около Алба Юлия са изключително технични и скоростни, но и най-малкият дъжд може да ги превърне в тежко офроуд предизвикателство.