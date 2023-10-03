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  3. Обявиха съдията за дербито между ЦСКА - София и Левски

Обявиха съдията за дербито между ЦСКА - София и Левски

  • 3 окт 2023 | 18:10
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Обявиха съдията за дербито между ЦСКА - София и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 13-и кръг в efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и Левски в събота (7 октомври) ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Битката на върха Черно море - Локомотив (Пловдив) пък е поверена на Георги Давидов. Михаел Павлов ще свири ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив), а Владимир Вълков ще бъде главен рефер в Разград за двубоя между Лудогорец и Пирин.

Ето всички съдийски назначения за кръга:

6 октомври 2023 г., петък, 17:30 ч.

ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:   Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:   Йордан Петров Петров

СН:    Петър Стоянов Петров

6 октомври 2023 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:   Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:   Дениз Пиринов Соколов

СН:    Йордан Динков Сталев     

7 октомври 2023 г., събота, 14:45 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:   Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:   Георги Николов Кабаков

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

7 октомври 2023 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:   Иван Стоянов Копчев

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:   Мирослав Максимов Иванов

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

7 октомври 2023 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:   Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:   Милен Дончев Арабаджиев

СН:    Георги Спасов Славов     

8 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Хебър 1918

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:   Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:   Станислав Лазаров Станев

СН:    Георги Крумов Виделов     

8 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД

ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:   Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:   Никифор Деянов Велков

СН:    Антон Симеонов Генов     

8 октомври 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:   Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:   Красимир Атанасов Атанасов

СН:    Кольо Димитров Данев     

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