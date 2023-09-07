Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Живко Стоименов влиза в бокса без ръкавици

Живко Стоименов влиза в бокса без ръкавици

  • 7 сеп 2023 | 16:15
  • 373
  • 0
Живко Стоименов влиза в бокса без ръкавици

Професионалният ММА боец Живко Стоименов вече е част от веригата за бокс без ръкавици Bare Knuckle Fighting Championship. Организацията обяви привличането на българина в своята Instagram страница.

В публикацията за Стоименов се добавя, че столичанинът ще дебютира за BKFC на 17-и ноември в София. Към момента в професионалната си кариера 27-годишният боец има 13 победи и 6 загуби.

Припомняме, че на 17-и ноември в Арена София ветераните Росен Димитров и Тодор Желязков ще оглавят бойна галавечер на BKFC. В събитието битки ще изиграят и други български бойци - Владислав Кънчев, Георги Валентинов, Калоян Колев, Мариян Димитров, Деян Илиев, Веселин Иванов, Младен Илиев, Кристиян Кирилов, Никола Арсов, Ангел Петков, Мартин Стоичков и Здравко Димитров.

Още от Бойни спортове

Треньорът на Терънс Крауфорд бе арестуван

Треньорът на Терънс Крауфорд бе арестуван

  • 7 сеп 2023 | 17:23
  • 255
  • 1
Веселин Марков – Професора се качва на ринга срещу мексиканец

Веселин Марков – Професора се качва на ринга срещу мексиканец

  • 7 сеп 2023 | 16:54
  • 257
  • 0
Пето място за Боян Йотов на Европейското по джудо за юноши

Пето място за Боян Йотов на Европейското по джудо за юноши

  • 7 сеп 2023 | 15:44
  • 383
  • 0
Олимпийски шампион от САЩ пропуска световното по борба

Олимпийски шампион от САЩ пропуска световното по борба

  • 7 сеп 2023 | 15:20
  • 640
  • 1
Големия Рой Нелсън се завръща към спорта

Големия Рой Нелсън се завръща към спорта

  • 7 сеп 2023 | 14:42
  • 749
  • 1
UFC обяви четири вълнуващи битки за есента

UFC обяви четири вълнуващи битки за есента

  • 7 сеп 2023 | 14:29
  • 767
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА - София договори Станислав Иванов, "червените" обявяват трансфера до часове

ЦСКА - София договори Станислав Иванов, "червените" обявяват трансфера до часове

  • 7 сеп 2023 | 15:44
  • 17642
  • 126
Трансферният прозорец в България затваря днес

Трансферният прозорец в България затваря днес

  • 7 сеп 2023 | 16:40
  • 19175
  • 35
България загрява за Черна гора срещу участник на последните три мондиала

България загрява за Черна гора срещу участник на последните три мондиала

  • 7 сеп 2023 | 08:04
  • 26806
  • 63
Естония (21) 0:1 България (21)

Естония (21) 0:1 България (21)

  • 7 сеп 2023 | 17:26
  • 3775
  • 0
Национал преминава в Турция

Национал преминава в Турция

  • 7 сеп 2023 | 13:54
  • 15743
  • 53
Започна първият мач от европейските квалификации днес

Започна първият мач от европейските квалификации днес

  • 7 сеп 2023 | 17:02
  • 16166
  • 9

Видео акценти

Фиоро запази перфектната си статистика в UFC с победа над Намаюнас

Бойни спортове

Фиоро запази перфектната си статистика в UFC с победа над Намаюнас
Морган Чарие влезе с гръм и трясък в UFC

Бойни спортове

Морган Чарие влезе с гръм и трясък в UFC
Волкан Йоздемир се поздрави с победа със събмишън в първия рунд

Бойни спортове

Волкан Йоздемир се поздрави с победа със събмишън в първия рунд
Беноа Сен-Дени зарадва публиката в Париж с доминантна победа

Бойни спортове

Беноа Сен-Дени зарадва публиката в Париж с доминантна победа
Сирил Ган показа класа и зарадва Франция с успех на UFC Париж

Бойни спортове

Сирил Ган показа класа и зарадва Франция с успех на UFC Париж
Богдан Шумаров говори пред Sportal.bg за плановете му до края на годината

Бойни спортове

Богдан Шумаров говори пред Sportal.bg за плановете му до края на годината