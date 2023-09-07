Живко Стоименов влиза в бокса без ръкавици

Професионалният ММА боец Живко Стоименов вече е част от веригата за бокс без ръкавици Bare Knuckle Fighting Championship. Организацията обяви привличането на българина в своята Instagram страница.

В публикацията за Стоименов се добавя, че столичанинът ще дебютира за BKFC на 17-и ноември в София. Към момента в професионалната си кариера 27-годишният боец има 13 победи и 6 загуби.

Припомняме, че на 17-и ноември в Арена София ветераните Росен Димитров и Тодор Желязков ще оглавят бойна галавечер на BKFC. В събитието битки ще изиграят и други български бойци - Владислав Кънчев, Георги Валентинов, Калоян Колев, Мариян Димитров, Деян Илиев, Веселин Иванов, Младен Илиев, Кристиян Кирилов, Никола Арсов, Ангел Петков, Мартин Стоичков и Здравко Димитров.