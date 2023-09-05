Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 17 години

Черно море - Локомотив (Пловдив) 2:1

1:0 Ивайло Димитров (47')

1:1 Никола Ставрев (90'+3)

2:1 Пресиян Царев (90'+5)

Пирин - Септември 0:2

0:1 Димитър Василев (20')

0:2 Ангел Ганев (87')

ЦСКА 1948 - Левски 0:1

0:1 Стивън Жерард Гаоте (37')

Славия - Етър 3:3

1:0 Кристиян Димитров (10')

2:0 Цанко Генов (44')

3:0 Кристиян Димитров (45'+1)

3:1 Християн Цветков (53')

3:2 Радослав Найденов (60')

3:3 Самуил Вълканов (83')

Национал - ЦСКА София 3:1

1:0 Кирил Котев (34')

1:1 Антон Толев (36')

2:1 Кирил Котев (43')

3:1 Марио Тачев (89')

Хебър - Лудогорец 1:0

1:0 Даниел Ангьозов (12')

Ботев (Пловдив) - Берое 2:1

0:1 Валентин Йорданов (13')

1:1 Кристиян Хаджиниколов (49')

2:1 Николай Хаджиев (80')

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