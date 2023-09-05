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  3. Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 17 години

  • 5 сеп 2023 | 14:55
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Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 17 години

Черно море - Локомотив (Пловдив)  2:1
1:0 Ивайло Димитров (47')
1:1 Никола Ставрев (90'+3)
2:1 Пресиян Царев (90'+5)

Пирин - Септември  0:2
0:1 Димитър Василев (20')
0:2 Ангел Ганев (87')

ЦСКА 1948 - Левски  0:1
0:1 Стивън Жерард Гаоте (37')

Славия - Етър  3:3
1:0 Кристиян Димитров (10')
2:0 Цанко Генов (44')
3:0 Кристиян Димитров (45'+1)
3:1 Християн Цветков (53')
3:2 Радослав Найденов (60')
3:3 Самуил Вълканов (83')

Национал - ЦСКА София  3:1
1:0 Кирил Котев (34')
1:1 Антон Толев (36')
2:1 Кирил Котев (43')
3:1 Марио Тачев (89')

Хебър - Лудогорец  1:0
1:0 Даниел Ангьозов (12')

Ботев (Пловдив) - Берое  2:1
0:1 Валентин Йорданов (13')
1:1 Кристиян Хаджиниколов (49')
2:1 Николай Хаджиев (80')

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