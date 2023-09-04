Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 1:2

0:1 Максим Минков (60') д

1:1 Мартин Георгиев (75')

1:2 Иван Дейков (81')



Септември - Славия 2:1

0:1 Ивайло Димитров (20')

1:1 Мартин Йорданов (63')

2:1 Теодор Гюров (65')

Хебър - Пловдив 2015 2:1

1:0 Неджим Вранчев (13')

2:0 Никола Ичев (32')

2:1 Димитър Костов (69')

Звезденбург - Спартак (Плевен) 0:1

0:1 Венелин Николов (7')

Спартак (Пловдив) - ЦСКА-София 0:7

0:1 Велин Драгоев (5')

0:2 Александър Георгиев (8')

0:3 Александър Георгиев (51')

0:4 Калоян Пулев (62')

0:5 Самуил Барабанов (70')

0:6 Самуил Барабанов (82')

0:7 Божидар Илиев (86')

Локомотив (Пловдив) - Национал 2:3

0:1 Георги Манолов (20')

1:1 Марин Раленеков (29')

1:2 Дилян Шишманов (38')

2:2 Махир Шерифов (43')

2:3 Денис Пешев (86')

Левски - Пирин 2:1

0:1 Ивайло Иванов (46')

1:1 Андрей Нешев (63')

2:1 Иво Мотев (69')

Берое - Арда 0:4

0:1 Кирил Кавракиров (24')

0:2 Георги Павлов (58')

0:3 Кирил Кавракиров (68')

0:4 Борис Тодев (85') д

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