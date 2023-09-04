Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 1:2
0:1 Максим Минков (60') д
1:1 Мартин Георгиев (75')
1:2 Иван Дейков (81')
Септември - Славия 2:1
0:1 Ивайло Димитров (20')
1:1 Мартин Йорданов (63')
2:1 Теодор Гюров (65')
Хебър - Пловдив 2015 2:1
1:0 Неджим Вранчев (13')
2:0 Никола Ичев (32')
2:1 Димитър Костов (69')
Звезденбург - Спартак (Плевен) 0:1
0:1 Венелин Николов (7')
Спартак (Пловдив) - ЦСКА-София 0:7
0:1 Велин Драгоев (5')
0:2 Александър Георгиев (8')
0:3 Александър Георгиев (51')
0:4 Калоян Пулев (62')
0:5 Самуил Барабанов (70')
0:6 Самуил Барабанов (82')
0:7 Божидар Илиев (86')
Локомотив (Пловдив) - Национал 2:3
0:1 Георги Манолов (20')
1:1 Марин Раленеков (29')
1:2 Дилян Шишманов (38')
2:2 Махир Шерифов (43')
2:3 Денис Пешев (86')
Левски - Пирин 2:1
0:1 Ивайло Иванов (46')
1:1 Андрей Нешев (63')
2:1 Иво Мотев (69')
Берое - Арда 0:4
0:1 Кирил Кавракиров (24')
0:2 Георги Павлов (58')
0:3 Кирил Кавракиров (68')
0:4 Борис Тодев (85') д
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.