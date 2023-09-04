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Андриан Краев, Лукас Петков и Димитър Митов застават пред медиите преди двубоите на националите срещу Иран и Черна гора
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Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 16 години

  • 4 сеп 2023 | 17:44
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Резултати и голмайстори в 6-я кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 1:2
0:1 Максим Минков (60') д
1:1 Мартин Георгиев (75')
1:2 Иван Дейков (81')
 

Септември - Славия 2:1 
0:1 Ивайло Димитров (20') 
1:1 Мартин Йорданов (63') 
2:1 Теодор Гюров (65')

Хебър - Пловдив 2015  2:1
1:0 Неджим Вранчев (13')
2:0 Никола Ичев (32')
2:1 Димитър Костов (69')

Звезденбург - Спартак (Плевен)  0:1
0:1 Венелин Николов (7')

Спартак (Пловдив) - ЦСКА-София  0:7
0:1 Велин Драгоев (5')
0:2 Александър Георгиев (8')
0:3 Александър Георгиев (51')
0:4 Калоян Пулев (62')
0:5 Самуил Барабанов (70')
0:6 Самуил Барабанов (82')
0:7 Божидар Илиев (86')

Локомотив (Пловдив) - Национал  2:3
0:1 Георги Манолов (20')
1:1 Марин Раленеков (29')
1:2 Дилян Шишманов (38')
2:2 Махир Шерифов (43')
2:3 Денис Пешев (86')

Левски - Пирин  2:1
0:1 Ивайло Иванов (46')
1:1 Андрей Нешев (63')
2:1 Иво Мотев (69')

Берое - Арда  0:4
0:1 Кирил Кавракиров (24')
0:2 Георги Павлов (58')
0:3 Кирил Кавракиров (68')
0:4 Борис Тодев (85') д

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