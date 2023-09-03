Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Северозападната Трета лига

Четвъртия кръг на Северозападната Трета лига завърши днес. Локомотив (Горна Оряховица) и Янтра (ПТ) продължават да бъдат лидери в класирането с по 12 точки. Дунав (Лом) победи като гост Вихър и е плътно зад водачите с 9 пункта.
Ето всички резултати и голмайстори:
2 септември 2023 г., събота, 17:00 ч:
Локомотив (Мездра) - Левски (Левски) 3:1
1:0-Васил Калоянов (6)
2:0-Васил Калоянов (23)
3:0-Николай Ганчев (35)
3:1-Асен Медведев (70)
Вихър (Славяново) - Дунав (Лом) 1:2
1:0-Цветан Петров (6)
1:1-Сергей Георгиев (40)
1:2-Сергей Георгиев (63)
Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Горна Оряховица) 0:3
0:1-Тодор Бакърджиев (47)
0:2-Янислав Цачев (81)
0:3-Красен Трифонов (88)
Дреновец (Дреновец) - Ботев II (Враца) 1:4
0:1-Цветомир Параскевов (47)
0:2-Митко Панов (50)
0:3-Митко Панов (66)
0:4-Тихомир Тодоров (78)
1:4- (85 автогол)
Ювентус (Малчика) - Боруна (Царева ливада) 1:1
1:0-Мартин Милков (43)
1:1-Йоан Петков (52)
Севлиево (Севлиево) - Павликени (Павликени) 2:2
1:0-Добрин Петров (29)
2:0-Мариян Огнянов (55)
2:1-Даниел Йорданов (70)
2:2-Йордан Йорданов (81)
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч:
Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново) 4:1
1:0-Любомир Генчев (30)
2:0-Християн Кожухаров (35)
3:0-Християн Кожухаров (57)
4:0-Любомир Генчев (80)
4:1-Георги Иванов (90)
Академик (Свищов) – почива
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