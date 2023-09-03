Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Северозападната Трета лига

Четвъртия кръг на Северозападната Трета лига завърши днес. Локомотив (Горна Оряховица) и Янтра (ПТ) продължават да бъдат лидери в класирането с по 12 точки. Дунав (Лом) победи като гост Вихър и е плътно зад водачите с 9 пункта.

Ето всички резултати и голмайстори:

2 септември 2023 г., събота, 17:00 ч:

Локомотив (Мездра) - Левски (Левски) 3:1

1:0-Васил Калоянов (6)

2:0-Васил Калоянов (23)

3:0-Николай Ганчев (35)

3:1-Асен Медведев (70)



Вихър (Славяново) - Дунав (Лом) 1:2

1:0-Цветан Петров (6)

1:1-Сергей Георгиев (40)

1:2-Сергей Георгиев (63)



Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Горна Оряховица) 0:3

0:1-Тодор Бакърджиев (47)

0:2-Янислав Цачев (81)

0:3-Красен Трифонов (88)



Дреновец (Дреновец) - Ботев II (Враца) 1:4

0:1-Цветомир Параскевов (47)

0:2-Митко Панов (50)

0:3-Митко Панов (66)

0:4-Тихомир Тодоров (78)

1:4- (85 автогол)



Ювентус (Малчика) - Боруна (Царева ливада) 1:1

1:0-Мартин Милков (43)

1:1-Йоан Петков (52)



Севлиево (Севлиево) - Павликени (Павликени) 2:2

1:0-Добрин Петров (29)

2:0-Мариян Огнянов (55)

2:1-Даниел Йорданов (70)

2:2-Йордан Йорданов (81)



3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч:

Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново) 4:1

1:0-Любомир Генчев (30)

2:0-Християн Кожухаров (35)

3:0-Християн Кожухаров (57)

4:0-Любомир Генчев (80)

4:1-Георги Иванов (90)



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