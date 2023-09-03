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Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Северозападната Трета лига

  • 3 сеп 2023 | 20:43
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Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Северозападната Трета лига

Четвъртия кръг на Северозападната Трета лига завърши днес. Локомотив (Горна Оряховица) и Янтра (ПТ) продължават да бъдат лидери в класирането с по 12 точки. Дунав (Лом) победи като гост Вихър и е плътно зад водачите с 9 пункта.

Ето всички резултати и голмайстори:

2 септември 2023 г., събота, 17:00 ч: 
Локомотив (Мездра) - Левски (Левски) 3:1 
1:0-Васил Калоянов (6) 
2:0-Васил Калоянов (23) 
3:0-Николай Ганчев (35) 
3:1-Асен Медведев (70) 

Вихър (Славяново) - Дунав (Лом) 1:2 
1:0-Цветан Петров (6) 
1:1-Сергей Георгиев (40) 
1:2-Сергей Георгиев (63) 

Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Горна Оряховица) 0:3 
0:1-Тодор Бакърджиев (47) 
0:2-Янислав Цачев (81) 
0:3-Красен Трифонов (88) 

Дреновец (Дреновец) - Ботев II (Враца) 1:4 
0:1-Цветомир Параскевов (47) 
0:2-Митко Панов (50) 
0:3-Митко Панов (66) 
0:4-Тихомир Тодоров (78) 
1:4- (85 автогол) 

Ювентус (Малчика) - Боруна (Царева ливада) 1:1 
1:0-Мартин Милков (43) 
1:1-Йоан Петков (52) 

Севлиево (Севлиево) - Павликени (Павликени) 2:2 
1:0-Добрин Петров (29) 
2:0-Мариян Огнянов (55) 
2:1-Даниел Йорданов (70) 
2:2-Йордан Йорданов (81) 

3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч: 
Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново) 4:1 
1:0-Любомир Генчев (30) 
2:0-Християн Кожухаров (35) 
3:0-Християн Кожухаров (57) 
4:0-Любомир Генчев (80) 
4:1-Георги Иванов (90) 

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