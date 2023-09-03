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Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 3 сеп 2023 | 20:39
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Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Югоизточната Трета лига

През уикенда се изиграха всички мачове от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) спечели дербито на върха срещу Гигант и остана без грешка от началото на сезона. Саяна стигна до ценен успех срещу дубъла на Локомотив (Пловдив) с 2:1, а Созопол постигна най-изразителния резултат от кръга, след като разгроми Сливен със 7:1.

Ето всички резултати от кръга:

2 септември 2023 г., събота, 18:00 ч:

Левски (Карлово) - Асеновец (Асеновград) 2:4 
0:1-Венцислав Белчев (35) 
1:1-Запрян Запрянов (65) 
1:2-Димитър Законов (73) 
1:3-Димитър Законов (80) 
2:3-Ахмед Сюнетчиев (87) 
2:4-Димитър Законов (90) 

ФК Ямбол (Ямбол) - Секирово (Раковски) 2:1 
1:0-Мирослав Христов (21) 
2:0-Александър Андонов (30) 
2:1-Стефан Рабаджийски (82) 

Берое II (Стара Загора) - Димитровград (Димитровград) 3:1 
1:0-Деян Иванов (37) 
1:1-Димитър Алексиев (53) 
2:1-Валентин Желязков (72) 
3:1-Павел Кочев (83) 

Саяна (Хасково) - Локомотив II (Пловдив) 2:1 
1:0-Цветелин Петров (39) 
1:1-Виан Станков (67) 
2:1-Иван Ангелов (74) 

Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) 2:2 
1:0-Венци Христов (34) 
1:1-Кристиян Стоилов (43) 
2:1-Николай Дросев (75) 
2:2-Кристиян Стоилов (90) 

Сокол (Марково) - Розова долина (Казанлък) 2:1 
1:0-Стоян Митев (51) 
1:1-Деньо Кършаков (70) 
2:1-Ангел Рахов (78) 

Родопа (Смолян) - Карнобат (Карнобат) 4:2 
1:0-Антон Белюков (16) 
2:0-Михаел Кисьов (24) 
2:1-Мустафа Мустафа (30) 
3:1-Даниел Кутев (38) 
4:1-Михаел Кисьов (42) 
4:2-Мартин Димитров (65) 

Ботев II (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 1:2 
0:1-Янко Гюзлев (15) 
0:2-Мирослав Манев (60) 
1:2- Даниел Коков (76) 

2 септември 2023 г., събота, 18:00 ч: 

Созопол (Созопол) - ФК Сливен (Сливен) 7:1 
1:0-Антон Узунов (8) 
2:0-Даниел Димитров (18) 
3:0-Даниел Димитров (25) 
4:0-Христомир Иванов (36) 
5:0-Джоб Руни Окпаначи (49) 
5:1-Иван Стоянов (55) 
6:1-Божидар Киряков (67) 
7:1-Джоб Руни Окпаначи (70) 

3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч: 

Спартак (Пловдив) - Гигант (Съединение) 3:0 
1:0-Тодор Тодоров (39) 
2:0-Георги Лазаров (66) 
3:0-Тодор Тодоров (80)

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