Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Югоизточната Трета лига

През уикенда се изиграха всички мачове от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) спечели дербито на върха срещу Гигант и остана без грешка от началото на сезона. Саяна стигна до ценен успех срещу дубъла на Локомотив (Пловдив) с 2:1, а Созопол постигна най-изразителния резултат от кръга, след като разгроми Сливен със 7:1.
Ето всички резултати от кръга:
2 септември 2023 г., събота, 18:00 ч:
Левски (Карлово) - Асеновец (Асеновград) 2:4
0:1-Венцислав Белчев (35)
1:1-Запрян Запрянов (65)
1:2-Димитър Законов (73)
1:3-Димитър Законов (80)
2:3-Ахмед Сюнетчиев (87)
2:4-Димитър Законов (90)
ФК Ямбол (Ямбол) - Секирово (Раковски) 2:1
1:0-Мирослав Христов (21)
2:0-Александър Андонов (30)
2:1-Стефан Рабаджийски (82)
Берое II (Стара Загора) - Димитровград (Димитровград) 3:1
1:0-Деян Иванов (37)
1:1-Димитър Алексиев (53)
2:1-Валентин Желязков (72)
3:1-Павел Кочев (83)
Саяна (Хасково) - Локомотив II (Пловдив) 2:1
1:0-Цветелин Петров (39)
1:1-Виан Станков (67)
2:1-Иван Ангелов (74)
Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) 2:2
1:0-Венци Христов (34)
1:1-Кристиян Стоилов (43)
2:1-Николай Дросев (75)
2:2-Кристиян Стоилов (90)
Сокол (Марково) - Розова долина (Казанлък) 2:1
1:0-Стоян Митев (51)
1:1-Деньо Кършаков (70)
2:1-Ангел Рахов (78)
Родопа (Смолян) - Карнобат (Карнобат) 4:2
1:0-Антон Белюков (16)
2:0-Михаел Кисьов (24)
2:1-Мустафа Мустафа (30)
3:1-Даниел Кутев (38)
4:1-Михаел Кисьов (42)
4:2-Мартин Димитров (65)
Ботев II (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 1:2
0:1-Янко Гюзлев (15)
0:2-Мирослав Манев (60)
1:2- Даниел Коков (76)
2 септември 2023 г., събота, 18:00 ч:
Созопол (Созопол) - ФК Сливен (Сливен) 7:1
1:0-Антон Узунов (8)
2:0-Даниел Димитров (18)
3:0-Даниел Димитров (25)
4:0-Христомир Иванов (36)
5:0-Джоб Руни Окпаначи (49)
5:1-Иван Стоянов (55)
6:1-Божидар Киряков (67)
7:1-Джоб Руни Окпаначи (70)
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч:
Спартак (Пловдив) - Гигант (Съединение) 3:0
1:0-Тодор Тодоров (39)
2:0-Георги Лазаров (66)
3:0-Тодор Тодоров (80)
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