Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Югоизточната Трета лига

През уикенда се изиграха всички мачове от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) спечели дербито на върха срещу Гигант и остана без грешка от началото на сезона. Саяна стигна до ценен успех срещу дубъла на Локомотив (Пловдив) с 2:1, а Созопол постигна най-изразителния резултат от кръга, след като разгроми Сливен със 7:1.

Ето всички резултати от кръга:

2 септември 2023 г., събота, 18:00 ч:



Левски (Карлово) - Асеновец (Асеновград) 2:4

0:1-Венцислав Белчев (35)

1:1-Запрян Запрянов (65)

1:2-Димитър Законов (73)

1:3-Димитър Законов (80)

2:3-Ахмед Сюнетчиев (87)

2:4-Димитър Законов (90)

ФК Ямбол (Ямбол) - Секирово (Раковски) 2:1

1:0-Мирослав Христов (21)

2:0-Александър Андонов (30)

2:1-Стефан Рабаджийски (82)

Берое II (Стара Загора) - Димитровград (Димитровград) 3:1

1:0-Деян Иванов (37)

1:1-Димитър Алексиев (53)

2:1-Валентин Желязков (72)

3:1-Павел Кочев (83)

Саяна (Хасково) - Локомотив II (Пловдив) 2:1

1:0-Цветелин Петров (39)

1:1-Виан Станков (67)

2:1-Иван Ангелов (74)

Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) 2:2

1:0-Венци Христов (34)

1:1-Кристиян Стоилов (43)

2:1-Николай Дросев (75)

2:2-Кристиян Стоилов (90)

Сокол (Марково) - Розова долина (Казанлък) 2:1

1:0-Стоян Митев (51)

1:1-Деньо Кършаков (70)

2:1-Ангел Рахов (78)

Родопа (Смолян) - Карнобат (Карнобат) 4:2

1:0-Антон Белюков (16)

2:0-Михаел Кисьов (24)

2:1-Мустафа Мустафа (30)

3:1-Даниел Кутев (38)

4:1-Михаел Кисьов (42)

4:2-Мартин Димитров (65)

Ботев II (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 1:2

0:1-Янко Гюзлев (15)

0:2-Мирослав Манев (60)

1:2- Даниел Коков (76)

2 септември 2023 г., събота, 18:00 ч:



Созопол (Созопол) - ФК Сливен (Сливен) 7:1

1:0-Антон Узунов (8)

2:0-Даниел Димитров (18)

3:0-Даниел Димитров (25)

4:0-Христомир Иванов (36)

5:0-Джоб Руни Окпаначи (49)

5:1-Иван Стоянов (55)

6:1-Божидар Киряков (67)

7:1-Джоб Руни Окпаначи (70)

3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч:



Спартак (Пловдив) - Гигант (Съединение) 3:0

1:0-Тодор Тодоров (39)

2:0-Георги Лазаров (66)

3:0-Тодор Тодоров (80)

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