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Живко Иванов завърши втори в Европа в Супермото S3

  • 3 сеп 2023 | 19:25
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Живко Иванов завърши втори в Европа в Супермото S3

На летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен бяха определени шампионите на страната по Супермото. Титлата в SM Junior 65 спечели Кристиан Андреев от "СБ мото рейсинг тийм", който записа нови две победи в последния кръг на надпреварата.

При 85-кубиковите шампион за 2023 година е Полина Иванова от "Киппен МХ рейсинг тийм" също с два нови успеха край Плевен. Титлата в клас SM Open е за Веселин Иванов от МСК "Плевен", а в S3 - за Живко Иванов от "Елхово рейсинг клуб".

В SM Formula за 2023 победител е Владислав Димитров от МСК "Плевен". Надпреварата беше и кръг от FIM Europe Supermoto championship, след който българинът Живко Иванов спечели второто място в крайното класиране. Той остана след Брандо Компокасо от Франция, а трети е Никола Досев.

Сериозна битка водиха и състезателите на писта в "Inbet Grand prix Road racing", кръг от BMU Balkan Road racing championship и Републикански шампионат на писта. За Балканския шампионат победи записаха Пламен Христов в SP 125, Пламен Бонев във F 1000, Пламен Петров в SBK и Велислав Марков в STK 1000.

България спечели и отборната титла в този кръг, като изпревари Турция и Гърция.

Надпреварата край Плевен беше 23-а поред, като точно на 3 септември 2000 на летището е проведено първото състезание на писта - традиция, която продължава и до днес.

Резултати от втория ден на Inbet Grand prix Road racing: SP 125 (BMU и РШ) 1. Пламен Христов - МСК "Плевен" 2. Георги Чолаков - "Хела мотор спорт" 3. Боян Петров - МСК "Плевен"   SP 300 (BMU) 1. Константинос Мавропулос - Гърция 2. Патрик Паскота - Румъния 3. Йълдъз Муратхан - Турция   SP 300 (РШ) 1. Жулиета Апостолова - "Хела мотор спорт" 2. Геновева Кънева - МК "Боляри" 3. Румен Димитров - "СБ мото рейсинг тийм"   CF Moto 1. Раул Казачу - Румъния 2. Антония Коре - Гърция   F 600 (BMU) 1. Муамер Каракая - Турция 2. Слободан Ивчевски - Северна Македония 3. Ангел Луканов - "Хела мотор спорт"   S 600 (РШ) 1. Димитър Малкетов - "Въжаров рейсинг тийм"   F 1000 (BMU и РШ) 1. Пламен Бонев - МК "Боляри" 2. Валентин Георгиев - "Камикадзе рейсинг тийм" 3. Иван Костадинов - "Хела мотор спорт"   SSP 600 (BMU) 1. Фуркан Йърълмас - Турция 2. Александрос Папагеоргиу - Гърция 3. Денис Браеску - Румъния   SSP 600 (РШ) 1. Аксел Исмаил - "Байк билд рейсинг" 2. Тодор Николов - "СБ мото рейсинг тийм" 3. Васил Кичуков - "АИТ рейсинг тийм"   SSP 600 Rookie 1. Тодор Николов - "СБ мото рейсинг тийм" 2. Норман Димитров - "Хела мотор спорт" 3. Митко Митков - "Хела мотор спорт"   STK 600 (BMU) 1. Денис Браеску - Румъния 2. Александър Александров - "СБ мото рейсинг тийм"   SBK (BMU) 1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт" 2. Димитриос Каракостас - Гърция 3. Димитър Митов - МК "Боляри"   SBK (РШ) 1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт" 2. Димитър Митов - МК "Боляри" 3. Велислав Марков - "НСА моторспорт"   SBK Rookie 1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт" 2. Велислав Марков - "НСА моторспорт" 3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри"   STK 1000 (BMU) 1. Велислав Марков - "НСА моторспорт" 2. Христиан Бузалковски - Северна Македония 3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри"   SM Junior 65 cc 1. Кристиан Андреев - "СБ мото рейсинг тийм" 2. Божидар Иванов - "Киппен МХ рейсинг тийм" 85 cc 1. Полина Иванова - "Киппен МХ рейсинг тийм" 2. Стефан Драганов - "АИТ рейсинг тийм"   SM Open 1. Веселин Иванов - МСК "Плевен" 2. Славомир Иванов - МСК "Плевен" 3. Владислав Димитров - МСК "Плевен"   S3 1. Живко Иванов - "Елхово рейсинг клуб" 2. Брандо Компокасо - Франция 3. Никола Досев - "НСА моторспорт"   SM Forrmula 1. Владислав Димитров - МСК "Плевен"

FIM Europe Supermoto championship S3 1. Брандо Компокасо - Франция 2. Живко Иванов - България 3. Никола Досев - България

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