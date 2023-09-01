ММА ветеранът Олейник записа успешен дебют в бокса

Бившият боец на UFC в тежка категория Алексей Олейник записа победа в дебюта си в професионалния бокс. 46-годишният ветеран нокаутира Тамир Джоблаев за по-малко от 35 секунди игра на събитие в Москва.

46yo UFC vet Aleksei Oleinik made his boxing debut yesterday and won by R1 TKO pic.twitter.com/Hn0rlkIbJw — Matysek (@Matysek88) August 27, 2023

Олейник има 18 битки в UFC, от които печели 9. Той има общо 79 професионални двубоя и е делил клетката с имена като Алистър Овърийм, Марк Хънт, Фабрицио Вердум, Мирко Кро Коп и други.

В последния си ММА двубой, който отново бе изигран на руска земя, Олейник бе нокаутиран от негов колега ветеран от UFC - Оли Томпсън.