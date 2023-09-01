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  3. ММА ветеранът Олейник записа успешен дебют в бокса

ММА ветеранът Олейник записа успешен дебют в бокса

  • 1 сеп 2023 | 17:13
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ММА ветеранът Олейник записа успешен дебют в бокса

Бившият боец на UFC в тежка категория Алексей Олейник записа победа в дебюта си в професионалния бокс. 46-годишният ветеран нокаутира Тамир Джоблаев за по-малко от 35 секунди игра на събитие в Москва.

Олейник има 18 битки в UFC, от които печели 9. Той има общо 79 професионални двубоя и е делил клетката с имена като Алистър Овърийм, Марк Хънт, Фабрицио Вердум, Мирко Кро Коп и други.

В последния си ММА двубой, който отново бе изигран на руска земя, Олейник бе нокаутиран от негов колега ветеран от UFC - Оли Томпсън.

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