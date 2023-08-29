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  3. Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 17 години

  • 29 авг 2023 | 10:44
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Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 17 години

Лудогорец - Национал  6:0
1:0 Денислав Хасанов (12')
2:0 Наско Янев (16')
3:0 Георги Пенев (20')
4:0 Кристиян Николаев (36')
5:0 Филип Гигов (65')
6:0 Янко Ажлани (84')

Дунав - Пирин  2:3
0:1 Даниел Николов (4')
0:2 Николай Николов (18')
0:3 Кристиян Бачев (30')
1:3 Николай Енчев (83')
2:3 Павел Петров (90'+3)

Септември - Хебър  4:2
1:0 Виктор Иванов (22')
2:0 Александър Джамов (37') д
3:0 Ангел Ганев (53')
4:0 Андрю Петков (78')
4:1 Андрю Петков (83')
4:2 Иван Йорданов (85')

Спартак (Плевен) - Славия  2:4
0:1 Денис Станоев (29') д
1:1 Теодор Николов (40')
1:2 Павел Златанов (42')
1:3 Борис Тодоров (48')
1:4 Цанко Генов (90'+2)
2:4 Момчил Георгиев (90'+3)

ЦСКА-София - Ботев (Пловдив)  3:1
1:0 Борислав Бенов (23')
1:1 Николай Хаджиев (73')
2:1 Борислав Бенов (75')
3:1 Антон Толев (89')

Берое - Черно море  1:2
0:1 Никола Недков (63')
0:2 Денислав Младенов (90')
1:2 Михаел Пенев (90'+2)

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948  0:2
0:1 Валентин Кърчев (15')
0:2 Марто Бойчев

Левски - Етър  4:0
1:0 Денис Гиведжов (42')
2:0 Стивън Жерард Гаоте (45'+2)
3:0 Дарин Стоев (64')
4:0 Стивън Жерард Гаоте (67')

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