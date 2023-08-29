Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 17 години

Лудогорец - Национал 6:0

1:0 Денислав Хасанов (12')

2:0 Наско Янев (16')

3:0 Георги Пенев (20')

4:0 Кристиян Николаев (36')

5:0 Филип Гигов (65')

6:0 Янко Ажлани (84')

Дунав - Пирин 2:3

0:1 Даниел Николов (4')

0:2 Николай Николов (18')

0:3 Кристиян Бачев (30')

1:3 Николай Енчев (83')

2:3 Павел Петров (90'+3)

Септември - Хебър 4:2

1:0 Виктор Иванов (22')

2:0 Александър Джамов (37') д

3:0 Ангел Ганев (53')

4:0 Андрю Петков (78')

4:1 Андрю Петков (83')

4:2 Иван Йорданов (85')

Спартак (Плевен) - Славия 2:4

0:1 Денис Станоев (29') д

1:1 Теодор Николов (40')

1:2 Павел Златанов (42')

1:3 Борис Тодоров (48')

1:4 Цанко Генов (90'+2)

2:4 Момчил Георгиев (90'+3)

ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) 3:1

1:0 Борислав Бенов (23')

1:1 Николай Хаджиев (73')

2:1 Борислав Бенов (75')

3:1 Антон Толев (89')

Берое - Черно море 1:2

0:1 Никола Недков (63')

0:2 Денислав Младенов (90')

1:2 Михаел Пенев (90'+2)

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 0:2

0:1 Валентин Кърчев (15')

0:2 Марто Бойчев

Левски - Етър 4:0

1:0 Денис Гиведжов (42')

2:0 Стивън Жерард Гаоте (45'+2)

3:0 Дарин Стоев (64')

4:0 Стивън Жерард Гаоте (67')

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