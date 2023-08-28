Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 16 години

Арда - Лудогорец 1:4

0:1 Йоан Анастасов (3')

1:1 Борис Тодев (5')

1:2 Илиан Гатински (7')

1:3 Иван Анастасов (35')

1:4 Илиан Гатински (38')

Септември - Локомотив (Пловдив) 3:0

1:0 Васил Василов (6')

2:0 Венислав Михайлов (9')

3:0 Велин Димитров (85')

Ботев (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 9:0

1:0 Радослав Караманов (7')

2:0 Симеон Турлаков (18')

3:0 Димитър Урумов (33')

4:0 Иван Дейков (54')

5:0 Радослав Караманов (58')

6:0 Кристо Попов (64')

7:0 Иван Дейков (68')

8:0 Иван Дейков (70')

9:0 Велизар Къналян (90')

ФК Пловдив 2015 - Национал 0:3

0:1 Криситян Горянов (56')

0:2 Криситян Горянов (61')

0:3 Криситян Горянов (90'+2)

Спартак (Плевен) - Левски 1:6

0:1 Иво Мотев (6')

0:2 Андрей Нешев (9')

0:3 Иво Мотев (22')

0:4 Иво Мотев (48')

1:4 Мишел Таиров (61')

1:5 Цветелин Младенов (63')

1:6 Любомир Каракашев (65')



Пирин - Хебър 4:0

1:0 Марио Янков (9')

2:0 Ивайло Иванов (14')

3:0 Мартин Гогов (56')

4:0 Марио Янков (69')

Славия U16 5 : 2 Берое

1:0 Калоян Пулев (10')

2:0 Александър Донев (15')

3:0 Калоян Пулев (19')

Славия - Берое 5:2

1:0 Велизар Ветов (5')

2:0 Велизар Ветов (12')

3:0 Велизар Ветов (19')

4:0 Мартин Рачев (27')

4:1 Мариян Василев (34')

4:2 Петър Красимиров (64')

5:2 Давид Николов (88')

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