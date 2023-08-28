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Пламен Константинов разкрива очакванията си преди Европейското първенство по волейбол
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  3. Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 16 години

  • 28 авг 2023 | 15:08
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Резултати и голмайстори в 5-я кръг на Елитната група до 16 години

Арда - Лудогорец  1:4
0:1 Йоан Анастасов (3')
1:1 Борис Тодев (5')
1:2 Илиан Гатински (7')
1:3 Иван Анастасов (35')
1:4 Илиан Гатински (38')

Септември - Локомотив (Пловдив) 3:0
1:0 Васил Василов (6')
2:0 Венислав Михайлов (9')
3:0 Велин Димитров (85')

Ботев (Пловдив) - Спартак (Пловдив)  9:0
1:0 Радослав Караманов (7')
2:0 Симеон Турлаков (18')
3:0 Димитър Урумов (33')
4:0 Иван Дейков (54')
5:0 Радослав Караманов (58')
6:0 Кристо Попов (64')
7:0 Иван Дейков (68')
8:0 Иван Дейков (70')
9:0 Велизар Къналян (90')

ФК Пловдив 2015 - Национал 0:3
0:1 Криситян Горянов (56')
0:2 Криситян Горянов (61')
0:3 Криситян Горянов (90'+2)

Спартак (Плевен) - Левски 1:6
0:1 Иво Мотев (6')
0:2 Андрей Нешев (9')
0:3 Иво Мотев (22')
0:4 Иво Мотев (48')
1:4 Мишел Таиров (61') 
1:5 Цветелин Младенов (63')
1:6 Любомир Каракашев (65')
 

Пирин - Хебър  4:0
1:0 Марио Янков (9')
2:0 Ивайло Иванов (14')
3:0 Мартин Гогов (56')
4:0 Марио Янков (69')

Славия U16 5 : 2 Берое
1:0 Калоян Пулев (10')
2:0 Александър Донев (15')
3:0 Калоян Пулев (19')

Славия - Берое  5:2
1:0 Велизар Ветов (5')
2:0 Велизар Ветов (12')
3:0 Велизар Ветов (19')
4:0 Мартин Рачев (27')
4:1 Мариян Василев (34')
4:2 Петър Красимиров (64')
5:2 Давид Николов (88')

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