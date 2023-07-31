Националите до 16-години заминаха за Румъния

Националният отбор за момчета до 16-годишна възраст замина днес за Румъния. Тимът ни ще участва в Питещ в Европейското първенство в Дивизия Б.

Шампионатът започва на 4 август, но преди това отборът, воден от Стойо Чолаков, ще изиграе контролни срещи с домакините, като първият мач е днес.

Европейското първенство ще започне за талантите ни с двубой с Нидерландия на 4 август от 15:30. Следват мачове срещу Португалия – на 5 август и Словакия – на 6 август. На 9 август е мачът срещу Швеция.

За битките за промоция за Дивизия А Чолаков и помощниците му Янко Янков и Тодор Тодоров са избрали следните играчи:

Мартин Александров БУБА Баскетбол

Калоян Колев ЦСКА

Александър Божков Фуенлабрада, Испания

Стефан Касабов Тунджа

Ивайло Скрински БУБА Баскетбол

Антоан Виденов Дунав Русе

Калоян Балканджиев Баскония, Испания

Михаил Калинов Доростол

Кристиян Каменски Шумен

Даниел Хинков Лудвигсберг, Германия

Марк Шопов Тунджа

Владислав Станев Шумен