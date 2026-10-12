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Торино се възползва от грешка на Удинезе за ценна победа

  • 12 окт 2026 | 23:42
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Отборът на Торино стигна до втората си победа в Серия А, след като победи с 2:1 тима на Удинезе в домакинството си от шестия кръг на италианския шампионат. Със спечелените три точки играчите от северна Италия се изкачиха в класирането и вече имат седем пункта, намирайки се на 12-тата позиция. Тимът от Удине пък е малко по-ниско в таблицата с две точки по-малко, но все пак над "опасната зона".

Съперниците си размениха по едно попадение малко преди почивката. Даниел Браганса изведе "биковете" напред в 36-ата минута, а малко след това Юрген Екеленкамп в 43-тата възстанови равенството. При изравняването останаха съмнения относно редовността на гола и се наложи в действие да влезе системата ВАР. При преразглеждането на ситуацията главният съдия Валерио Крецини не забеляза проблеми и позволи на двата тима да се разделят след едно полувреме игра при изходни позиции.

В 67-ата минута "торо" направи важна крачка към трите точки, след като Сандро Куленович се възползва от грешка в отбраната на тима от Удине и отново изведе своите напред.

В края гостите натиснаха, като съществен опит да изравнят отново направиха чак в 87-ата минута. Тогава Ебосе стреля от дистанция, но прекалено неточно и резултатът остана непроменен.

В следващия кръг Торино гостува на Парма на 19 октомври (понеделник) от 21:45 часа българско време, докато ден по-рано на 18 октомври (неделя) от 13:30 часа Удинезе приема

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