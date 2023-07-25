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Обявиха съдиите за третия кръг в efbet Лига, Драганов свири Левски - Локо (София)

  • 25 юли 2023 | 20:25
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Обявиха съдиите за третия кръг в efbet Лига, Драганов свири Левски - Локо (София)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящия трети кръг в efbet Лига. Драгомир Драганов бе назначен за главен рефер на столичното дерби между Левски и Локомотив (София). Припомняме, че мачовете на другите евроучастници - Лудогорец, ЦСКА - София и ЦСКА 1948, бяха отложени.

Ето всички съдийски назначения за кръга:

28 юли 2023 г., петък, 21:15 ч. 
ФК Крумовград - ПФК Черно море 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров 
СН: Иван Захариев Вълчев

29 юли 2023 г., събота, 19:00 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Ахмед Яшар Ахмед

29 юли 2023 г., събота, 21:15 ч. 
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Ботев АД 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Стефан Апостолов Апостолов

30 юли 2023 г., неделя, 21:15 ч. 
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев 
СН: Костадин Ангелов Гергинов

31 юли 2023 г., понеделник, 21:15 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Ботев Враца 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Йордан Костадинов Иванов

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