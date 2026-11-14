Локо (Сф) избира между четирима за нов треньор

Локомотив (София) е свел до четирима кандидатите за нов старши треньор, твърди "Тема Спорт". Това са Явор Вълчинов, Георги Донков, Душан Косич и Гьоко Хаджиевски. От тях ръководството на "червено-черните" трябва да избере заместника на Любо Пенев, който напусна поста точно преди две седмици.

През това време шефовете на Локо са направили беседване и обсъждане на всеки един от вариантите. Сред тях е бил и Александър Томаш, но засега той не попада сред избраните.

Локо (София) се насочи към Гьоко за наследник на Пенев

На преговори в София през седмицата бе Гьоко Хаджиевски. Северномакедонецът е провел ползотворен двучасов разговор с хората от "Надежда", които са му обявили, че евентуално ще го потърсят, ако се спрат на него, и са му съобщили открито, че имат и други варианти. Косич е впечатлил шефовете на Локо, но там основната пречка е бил собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски. Той сам е предложил словенеца на "червено-черните", но е поискал и доста висока сума, за да го пусне. Косич има договор с Локомотив (Пловдив) до лятото на 2028 г.

Крушарски предложил Косич на Локо (София)

Донков трябваше да поеме столичните железничари през лятото, след раздялата със Станислав Генчев, но тогава изненадващо, буквално в последния момент, клубът избра Любо Пенев. Донков се е почувствал обиден, но все пак е разговарял с ръководството на столичани в последните дни.

Локомотив (София) се извини на феновете за слабите резултати

Единственият локомотивец от всички е Явор Вълчинов, който е ритал за тима и го е водил. Зад него стоят и феновете. Последната дума обаче ще е на изпълнителния директор Димитър Васев и на собственика Веселин Стоянов. Очаква се тя да бъде казана най-късно в понеделник. На 22 ноември (неделя) Локо (Сф) гостува на Левски. И вчера заниманието бе водено от временния наставник Александър Георгиев.

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