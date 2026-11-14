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Локо (Сф) избира между четирима за нов треньор

  • 14 ное 2026 | 09:16
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Локо (Сф) избира между четирима за нов треньор

Локомотив (София) е свел до четирима кандидатите за нов старши треньор, твърди "Тема Спорт". Това са Явор Вълчинов, Георги Донков, Душан Косич и Гьоко Хаджиевски. От тях ръководството на "червено-черните" трябва да избере заместника на Любо Пенев, който напусна поста точно преди две седмици.

През това време шефовете на Локо са направили беседване и обсъждане на всеки един от вариантите. Сред тях е бил и Александър Томаш, но засега той не попада сред избраните.

Локо (София) се насочи към Гьоко за наследник на Пенев
Локо (София) се насочи към Гьоко за наследник на Пенев

На преговори в София през седмицата бе Гьоко Хаджиевски. Северномакедонецът е провел ползотворен двучасов разговор с хората от "Надежда", които са му обявили, че евентуално ще го потърсят, ако се спрат на него, и са му съобщили открито, че имат и други варианти. Косич е впечатлил шефовете на Локо, но там основната пречка е бил собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски. Той сам е предложил словенеца на "червено-черните", но е поискал и доста висока сума, за да го пусне. Косич има договор с Локомотив (Пловдив) до лятото на 2028 г.

Крушарски предложил Косич на Локо (София)
Крушарски предложил Косич на Локо (София)

Донков трябваше да поеме столичните железничари през лятото, след раздялата със Станислав Генчев, но тогава изненадващо, буквално в последния момент, клубът избра Любо Пенев. Донков се е почувствал обиден, но все пак е разговарял с ръководството на столичани в последните дни.

Локомотив (София) се извини на феновете за слабите резултати
Локомотив (София) се извини на феновете за слабите резултати

Единственият локомотивец от всички е Явор Вълчинов, който е ритал за тима и го е водил. Зад него стоят и феновете. Последната дума обаче ще е на изпълнителния директор Димитър Васев и на собственика Веселин Стоянов. Очаква се тя да бъде казана най-късно в понеделник. На 22 ноември (неделя) Локо (Сф) гостува на Левски. И вчера заниманието бе водено от временния наставник Александър Георгиев.

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