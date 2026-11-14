ЦСКА ще търси нови отбори на Ето'о и Соле през зимата

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол вече е решил кои футболисти със сигурност ще напуснат "Българска армия" през зимата. Става дума за Джеймс Ето'о и Исак Соле, пише "Мач Телеграф". Изявите на двамата са епизодични, след като германецът пое "червените". Те не се харесвани от Гиздол, тъй като като не спазват тактическите му изисквания и не подчиняват играта си на отбора.

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

При германеца Ето'о е започвал сред 11-те само в мача с Несебър за Купата на България, когато се представи слабо и бе заменен още на почивката, а в последните два двубоя с Панатинайкос и Левски остана неизползвана резерва, което е показателно за бъдещето му в тима.

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