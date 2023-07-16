Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Всички шампиони при мъжете на "Уимбълдън"

Всички шампиони при мъжете на "Уимбълдън"

  • 16 юли 2023 | 21:30
  • 897
  • 1
Всички шампиони при мъжете на "Уимбълдън"

Всички шампиони при мъжете на турнира от Големия шлем "Уимбълдън" в модерната история на тениса след 1968 година:

1968 - Род Лейвър (Австралия)

1969 - Род Лейвър (Австралия)

1970 - Джон Нюкам (Австралия)

1971 - Джон Нюкам (Австралия)

1972 - Стан Смит (САЩ)

1973 - Ян Кодеш (Чехословакия)

1974 - Джими Конърс (САЩ)

1975 - Артър Аш (САЩ)

1976 - Бьорн Борг (Швеция)

1977 - Бьорн Борг (Швеция)

1978 - Бьорн Борг (Швеция)

1979 - Бьорн Борг (Швеция)

1980 - Бьорн Борг (Швеция)

1981 - Джон Макенроу (САЩ)

1982 - Джими Конърс (САЩ)

1983 - Джон Макенроу (САЩ)

1984 - Джон Макенроу (САЩ)

1985 - Борис Бекер (Германия)

1986 - Борис Бекер (Германия)

1987 - Пат Кеш (Австралия)

1988 - Стефан Едберг (Швеция)

1989 - Борис Бекер (Германия)

1990 - Стефан Едберг (Швеция)

1991 - Михаел Щих (Германия)

1992 - Андре Агаси (САЩ)

1993 - Пийт Сампрас (САЩ)

1994 - Пийт Сампрас (САЩ)

1995 - Пийт Сампрас (САЩ)

1996 - Рихард Крайчек (Холандия)

1997 - Пийт Сампрас (САЩ)

1998 - Пийт Сампрас (САЩ)

1999 - Пийт Сампрас (САЩ)

2000 - Пийт Сампрас (САЩ)

2001 - Горан Иванишевич (Хърватия)

2002 - Лейтън Хюит (Австралия)

2003 - Роджър Федерер (Швейцария)

2004 - Роджър Федерер (Швейцария)

2005 - Роджър Федерер (Швейцария)

2006 - Роджър Федерер (Швейцария)

2007 - Роджър Федерер (Швейцария)

2008 - Рафаел Надал (Испания)

2009 - Роджър Федерер (Швейцария)

2010 - Рафаел Надал (Испания)

2011 - Новак Джокович (Сърбия)

2012 - Роджър Федерер (Швейцария)

2013 - Анди Мъри (Великобритания)

2014 - Новак Джокович (Сърбия)

2015 - Новак Джокович (Сърбия)

2016 - Анди Мъри (Великобритания)

2017 - Роджър Федерер (Швейцария)

2018 - Новак Джокович (Сърбия)

2019 - Новак Джокович (Сърбия)

2020 - Турнирът на се състоя заради пандемията от коронавирус

2021 - Новак Джокович (Сърбия)

2022 - Новак Джокович (Сърбия)

2023 - Карлос Алкарас (Испания)

Още от Тенис

Алкарас се настани в пантеона на шампионите, хегемонът е детрониран

Алкарас се настани в пантеона на шампионите, хегемонът е детрониран

  • 16 юли 2023 | 19:15
  • 59792
  • 188
В Полша признаха, че няма как да спират посещения на руските спортисти

В Полша признаха, че няма как да спират посещения на руските спортисти

  • 16 юли 2023 | 13:39
  • 2268
  • 4
Онс Жабюр продължава да е вдъхновение за хората в Тунис въпреки загубата на финала на "Уимбълдън"

Онс Жабюр продължава да е вдъхновение за хората в Тунис въпреки загубата на финала на "Уимбълдън"

  • 16 юли 2023 | 10:08
  • 1282
  • 0
Кузманов няма да играе на ATP турнир заради стачка на въздушния транспорт в Италия

Кузманов няма да играе на ATP турнир заради стачка на въздушния транспорт в Италия

  • 16 юли 2023 | 09:40
  • 2185
  • 5
Джокович се протяга към безсмъртието, но Алкарас е готов за величие

Джокович се протяга към безсмъртието, но Алкарас е готов за величие

  • 16 юли 2023 | 07:30
  • 17786
  • 37
Гергана Топалова отпадна на полуфиналите в Доминиканска република

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите в Доминиканска република

  • 15 юли 2023 | 20:54
  • 1006
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:0 ЦСКА - София, синът на Любо Пенев титуляр, Илич вкара най-скъпата лятна покупка

Хебър 0:0 ЦСКА - София, синът на Любо Пенев титуляр, Илич вкара най-скъпата лятна покупка

  • 16 юли 2023 | 21:54
  • 27930
  • 168
Много положения, но отново без победител в дербито на Пловдив

Много положения, но отново без победител в дербито на Пловдив

  • 16 юли 2023 | 20:28
  • 38266
  • 98
Алкарас се настани в пантеона на шампионите, хегемонът е детрониран

Алкарас се настани в пантеона на шампионите, хегемонът е детрониран

  • 16 юли 2023 | 19:15
  • 59792
  • 188
Силна България стигна до бронза на Мондиал 2023

Силна България стигна до бронза на Мондиал 2023

  • 16 юли 2023 | 18:31
  • 39413
  • 48
Християн Стоянов покори света за втори път

Християн Стоянов покори света за втори път

  • 16 юли 2023 | 21:49
  • 1763
  • 2
Тен Хаг отне лентата на Хари Магуайър, бранителят с прочувствен пост към феновете и обещание

Тен Хаг отне лентата на Хари Магуайър, бранителят с прочувствен пост към феновете и обещание

  • 16 юли 2023 | 18:48
  • 11280
  • 25

Видео акценти

"Уимбълдън" има своята нова кралица

Тенис

"Уимбълдън" има своята нова кралица
Алкарас ще спори с Джокович за титлата на Уимбълдън

Тенис

Алкарас ще спори с Джокович за титлата на Уимбълдън
Експресна победа и Джокович е финалист на "Уимбълдън"

Тенис

Експресна победа и Джокович е финалист на "Уимбълдън"
Приказката на Уимбълдън за Вондроушова продължава

Тенис

Приказката на Уимбълдън за Вондроушова продължава
Сабаленка е на трети пореден полуфинал на турнир от Големия шлем

Тенис

Сабаленка е на трети пореден полуфинал на турнир от Големия шлем
Новак Джокович: Всички искат да ми вземат скалпа, но все още съм тук

Тенис

Новак Джокович: Всички искат да ми вземат скалпа, но все още съм тук