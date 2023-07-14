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  3. Дея спарт представи втори бразилски волейболист

Дея спарт представи втори бразилски волейболист

  • 14 юли 2023 | 13:49
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ВК Дея спорт представи още едно от новите си попълнения - бразилският посрещач Лукаш Мадалоз. 198-сантиметровият състезател идва от румънския Рапид (Букурещ), с който през изминалия сезон завърши на пета позиция в Дивизия А1. 

В Европа е играл още за Уникаха (Алмерия) и Барселона в Испания.

"Днес ви представяме още едно бразилско попълнение в нашия отбор - Лукаш Маладоз. С впечатляваща визитка, Лукас е играл за бразилските Олимпико Клуб, Минас Тенис Клуб, Сао Бернардо, Климед/Атибайа, ЕМС Фунвик Таубате, Анаполис Волей, аржентинския Персонал (Боливар), испанските 🇪🇸 Уникаха Алмерия и Барса, саудитския Хата Клуб Дубай, чешкия Прибрам и румънския Рапид (Букурещ). 

Добре дошъл, в Дея, Лукас!"

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