Дея спарт представи втори бразилски волейболист

ВК Дея спорт представи още едно от новите си попълнения - бразилският посрещач Лукаш Мадалоз. 198-сантиметровият състезател идва от румънския Рапид (Букурещ), с който през изминалия сезон завърши на пета позиция в Дивизия А1.

В Европа е играл още за Уникаха (Алмерия) и Барселона в Испания.