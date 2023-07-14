Дея спарт представи втори бразилски волейболист

ВК Дея спорт представи още едно от новите си попълнения - бразилският посрещач Лукаш Мадалоз. 198-сантиметровият състезател идва от румънския Рапид (Букурещ), с който през изминалия сезон завърши на пета позиция в Дивизия А1.
В Европа е играл още за Уникаха (Алмерия) и Барселона в Испания.
"Днес ви представяме още едно бразилско попълнение в нашия отбор - Лукаш Маладоз. С впечатляваща визитка, Лукас е играл за бразилските Олимпико Клуб, Минас Тенис Клуб, Сао Бернардо, Климед/Атибайа, ЕМС Фунвик Таубате, Анаполис Волей, аржентинския Персонал (Боливар), испанските 🇪🇸 Уникаха Алмерия и Барса, саудитския Хата Клуб Дубай, чешкия Прибрам и румънския Рапид (Букурещ).
Добре дошъл, в Дея, Лукас!"