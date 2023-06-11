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И слънце, и дъжд на "Серес", Чой с личен рекорд

  • 11 юни 2023 | 10:16
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И слънце, и дъжд на "Серес", Чой с личен рекорд

Въпреки капризите на времето, от слънце през дъжд и силен вятър, завърши 3-ят кръг от Републиканския ни шампионат на писта – Inbet Roadracing championship край гръцкия град Серес.

Стартът беше и кръг от Балканския шампионат на писта, а Мартин Чой, който записа поредната си победа, подобри и собствения си най-добър резултат на пистата в Серес, след като слезе под 1:18 по време на една от квалификациите (1:17:981).

Резултати от 3-ия кръг на Inbet Roadracing championship: 

SP 125 
1. Пламен Христов – МСК Плевен – Априлия 
2. Павлин Петров – МСК Плевен – Априлия 
3. Димитър Христов – МСК Плевен – Априлия 

SSP 300 
1. Геновева Кънева – МК Боляри – Ямаха 
2. Румен Димитров – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха 
3. Мартин Найденов – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки 

SSP 600 
1. Александър Александров – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки 
2. Васил Кичуков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха 
3. Аксел Исмаил – Байк билд реисинг – Ямаха 

SSP 600 Rookie 
1. Ангел Траков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха 
2. Николай Денев – МК Боляри – Ямаха 
3. Митко Митков – Хела мото спорт – Триумф 

S 600 
1. Ангел Луканов – Хела мото спорт – Сузуки 
2. Борислав Рачев – Въжаров рейсинг тийм
3. Николай Бенковски – Камикадзе рейсинг тийм 

F 1000 
1. Валентин Георгиев - Камикадзе рейсинг тийм – Сузуки 
2. Пламен Бонев – МК Боляри – БМВ 
3. Иван Костадинов – Хела мото спорт – Кавазаки 

SUPERBIKE 
1. Мартин Чой – Еко BMW МС77 рейсинг тийм – БМВ 
2. Милен Георгиев – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха 
3. Боян Бончев – Байк билд рейсинг – БМВ 

SUPERBIKE Rookie 
1. Велислав Марков – НСА моторспорт – Кавазаки 
2. Антонио Ноте – АИТ рейсинг тийм – Ямаха 
3. Цветелин Пенчев – МК Боляри – Ямаха

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