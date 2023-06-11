И слънце, и дъжд на "Серес", Чой с личен рекорд
Въпреки капризите на времето, от слънце през дъжд и силен вятър, завърши 3-ят кръг от Републиканския ни шампионат на писта – Inbet Roadracing championship край гръцкия град Серес.
Стартът беше и кръг от Балканския шампионат на писта, а Мартин Чой, който записа поредната си победа, подобри и собствения си най-добър резултат на пистата в Серес, след като слезе под 1:18 по време на една от квалификациите (1:17:981).
Резултати от 3-ия кръг на Inbet Roadracing championship:
SP 125
1. Пламен Христов – МСК Плевен – Априлия
2. Павлин Петров – МСК Плевен – Априлия
3. Димитър Христов – МСК Плевен – Априлия
SSP 300
1. Геновева Кънева – МК Боляри – Ямаха
2. Румен Димитров – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха
3. Мартин Найденов – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки
SSP 600
1. Александър Александров – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки
2. Васил Кичуков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
3. Аксел Исмаил – Байк билд реисинг – Ямаха
SSP 600 Rookie
1. Ангел Траков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
2. Николай Денев – МК Боляри – Ямаха
3. Митко Митков – Хела мото спорт – Триумф
S 600
1. Ангел Луканов – Хела мото спорт – Сузуки
2. Борислав Рачев – Въжаров рейсинг тийм
3. Николай Бенковски – Камикадзе рейсинг тийм
F 1000
1. Валентин Георгиев - Камикадзе рейсинг тийм – Сузуки
2. Пламен Бонев – МК Боляри – БМВ
3. Иван Костадинов – Хела мото спорт – Кавазаки
SUPERBIKE
1. Мартин Чой – Еко BMW МС77 рейсинг тийм – БМВ
2. Милен Георгиев – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха
3. Боян Бончев – Байк билд рейсинг – БМВ
SUPERBIKE Rookie
1. Велислав Марков – НСА моторспорт – Кавазаки
2. Антонио Ноте – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
3. Цветелин Пенчев – МК Боляри – Ямаха