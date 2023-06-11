И слънце, и дъжд на "Серес", Чой с личен рекорд

Въпреки капризите на времето, от слънце през дъжд и силен вятър, завърши 3-ят кръг от Републиканския ни шампионат на писта – Inbet Roadracing championship край гръцкия град Серес.

Стартът беше и кръг от Балканския шампионат на писта, а Мартин Чой, който записа поредната си победа, подобри и собствения си най-добър резултат на пистата в Серес, след като слезе под 1:18 по време на една от квалификациите (1:17:981).

Резултати от 3-ия кръг на Inbet Roadracing championship:



SP 125

1. Пламен Христов – МСК Плевен – Априлия

2. Павлин Петров – МСК Плевен – Априлия

3. Димитър Христов – МСК Плевен – Априлия



SSP 300

1. Геновева Кънева – МК Боляри – Ямаха

2. Румен Димитров – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха

3. Мартин Найденов – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки



SSP 600

1. Александър Александров – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки

2. Васил Кичуков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха

3. Аксел Исмаил – Байк билд реисинг – Ямаха



SSP 600 Rookie

1. Ангел Траков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха

2. Николай Денев – МК Боляри – Ямаха

3. Митко Митков – Хела мото спорт – Триумф



S 600

1. Ангел Луканов – Хела мото спорт – Сузуки

2. Борислав Рачев – Въжаров рейсинг тийм

3. Николай Бенковски – Камикадзе рейсинг тийм



F 1000

1. Валентин Георгиев - Камикадзе рейсинг тийм – Сузуки

2. Пламен Бонев – МК Боляри – БМВ

3. Иван Костадинов – Хела мото спорт – Кавазаки



SUPERBIKE

1. Мартин Чой – Еко BMW МС77 рейсинг тийм – БМВ

2. Милен Георгиев – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха

3. Боян Бончев – Байк билд рейсинг – БМВ



SUPERBIKE Rookie

1. Велислав Марков – НСА моторспорт – Кавазаки

2. Антонио Ноте – АИТ рейсинг тийм – Ямаха

3. Цветелин Пенчев – МК Боляри – Ямаха