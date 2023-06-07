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  3. Георги Колев отвя конкуренцията при голмайсторите на Северозапад (всички реализатори през сезона)

Георги Колев отвя конкуренцията при голмайсторите на Северозапад (всички реализатори през сезона)

  • 7 юни 2023 | 12:42
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Георги Колев е „снайперист“ номер едно в току що завършилото първенство на Северозападна Трета лига. 33 гола вкара нападателят на Локомотив (Горна Оряховица). „Железничарите са най-резултатния тим с общо 90 попадения през кампанията. Доминацията на Колев при реализаторите е тотална. Той е вкарал с 12 попадения повече от следващия го Любомир Генчев от Янтра (Полски Тръмбеш). Голмайстор номер едно имаше по-сериозна конкуренция през есенния полусезон. Колев го завърши с 15 попадения. С едно по-малко имаше бразилеца Емануел Виейра де Соуса, но той напусна Бдин (Видин) и България в края на миналата година.

Северозападна Трета лига – голмайстори – сезон 2022-2023    

33 – Георги Колев – Локомотив (Горна Оряховица);

21 – Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш);

19 – Димитър Байдаков – Локомотив (Горна Оряховица);

18 – Васил Калоянов – Локомотив (Мездра), Стефан Гинчев – Павликени;

17 – Цветомир Тодоров – Бдин (Видин);

16 – Галин Стоянов – Севлиево;

15 – Тома Ушагелов – Бдин (Видин);

14 – Емануел Виейра де Соуса – Бдин (Видин), Христиан Петков – Вихър (Славяново);

12 – Християн Кожухаров – Янтра (Полски Тръмбеш);

11 – Благовест Ленков – Вихър (Славяново), Йордан Петев Йорданов – Павликени, Радослав Захариев – Ботев II (Враца), Мартин Милков – Ювентус (Малчика);

10 – Кристиян Иванов – Академик (Свищов), Денис Димитров – Дреновец;

8 – Александър Соколов – Бдин (Видин), Янислав Цачев – Локомотив (Горна Оряховица), Михаил Иванов – Локомотив (Мездра), Добрин Петров – Севлиево, Ростислав Данчев, Красен Славчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Милен Тонев – Партизан (Червен бряг), Александър Скорчев – по 5 гола за Ювентус (Малчика) и 3 гола за Боруна (Царева ливада);

7 – Ивайло Бояджиев – Локомотив (Мездра), Пламен Илиев – Павликени, Калоян Тодоров – Партизан (Червен бряг), Ивайло Емилов Иванов – Левски (Левски), Александър Гугучков – Етър II (Велико Търново), Иван Иванов – Боруна (Царева ливада), Антониан Харалампев – по 3 гола за Севлиево и 4 гола за Боруна (Царева ливада);

6 – Ивайло Красимиров Иванов – Бдин (Видин), Кристиян Райчев, Ивайло Тихомиров Тодоров – Локомотив (Горна Оряховица), Светослав Кръстев, Кристиян Григоров – Вихър (Славяново), Ваньо Иванов – Локомотив (Мездра), Мартин Корназов, Радостиан Димитров, Атанас Георгиев – Севлиево, Винисиус Белоти Де Соуса –  по 5 гола за Бдин и 1 гол за Севлиево, Димитър Костадинов – по 2 гола за Локомотив (Горна Оряховица) и 4 гола за Академик (Свищов);

5 – Ивайло Велчев – Локомотив (Горна Оряховица), Цветан Петров – Вихър (Славяново), Николай Ганчев – Локомотив (Мездра), Християн Пенчев– Севлиево, Калоян Митев, Иван Ганев – Академик (Свищов), Митко Панов – Ботев II (Враца), Деян Захариев, Александър Веселинов – Дреновец, Калоян Ненчев, Кристиян Димитров – Етър II (Велико Търново), Йоан Петков, Васил Андреев – Боруна (Царева ливада);

4 – Валдемар Лашков, Стивън Милчев – Бдин (Видин), Даниел-Виктор Кънчев – Локомотив (Горна Оряховица), Тони Паликрушев, Константин Генков – Вихър (Славяново), Иван Аспарухов – Локомотив (Мездра), Тодор Чирпанов – Павликени, Николай Георгиев – Севлиево, Марио Балъков – Янтра (Полски Тръмбеш), Димитър Николов, Александър Стоянов – Академик (Свищов), Дилян Димитров, Христо Димов, Михаил Милчев – Партизан (Червен бряг), Асен Русинов, Петър Кепов – Ботев II (Враца), Ивайло Дюлгеров, Валентин Антонов – Ювентус (Малчика), Теодор Петков, Андерсон Силва – Дреновец, Траян Йорданов Димитров, Венцислав Миленов – Левски (Левски), Иван Петков, Кристиян Кънчев – Етър II (Велико Търново), Тихомир Трифонов, Константин Йорданов, Денис Дачев – Локомотив (Дряново);

3 – Николай Цветков, Стойчо Стойков – Бдин (Видин),Тодор Горанов, Васил Сапунджиев, Гроздан Илиев – Локомотив (Мездра), Даниел Йорданов – Павликени, Габриел Ганчев, Александър Миланов – Академик (Свищов), Красимир Тодоров, Иван Нешков, Пламен Спасов – Ботев II (Враца), Румен Миков – Ювентус (Малчика), Патрик Колчов – Дреновец, Павел Челестинов, Любомир Борисов, Джанко Танев – Левски (Левски), Бранислав Ботев – Локомотив (Дряново), Ангел Каишев – по 1 гол за Бдин и 2 гола за Дреновец,Николай Банов –  по 2 гола за Боруна (Царева ливада) и 1 гол за Локомотив (Дряново);

2 – Калоян Цветков – Бдин (Видин), Тодор Бакърджиев – Локомотив (Горна Оряховица), Мариян Драгнев, Радослав Батов, Жулиен Бенков, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Кристиян Йотов – Локомотив (Мездра), Христо Марков, Стефан Иванов, Стивън Манолов, Мартин Ширтев, Калоян Калчев – Павликени, Борислав Гецов – Севлиево, Калоян Иванов Илиев, Тони Маречков, Георги Павлов, Мартин Минчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Божидар Матеев, Мартин Колев – Академик (Свищов), Георги Петков – Партизан (Червен бряг), Ивайло Дудушки, Николай Стефанов – Ботев II (Враца), Александър Младенов – Ювентус (Малчика), Ивайло Раденцов, Митко Красимиров, Тихомир Тодоров – Левски (Левски), Ивелин Иванов, Атанас Атанасов, Росен Върбишки – Етър II (Велико Търново), Владислав Мисяк – Боруна (Царева ливада), Светломир Събев, Радостин Стоилов – Локомотив (Дряново);

1 – Кристиян Коцов, Николай Боянов, Наор-Авлиав, Петьо Кръстев, Янек Кирилов – Бдин (Видин), Милен Савов, Николай Иванов, Красен Трифонов, Александър Узунов, Кристиян Дечев – Локомотив (Горна Оряховица), Крис Георгиев, Димитър Димитров, Калин Иванов – Вихър (Славяново), Лионел Матадос, Светослав Валериев, Ивайло Илиянов Тодоров, Деян Иванов, Ивайло Андреев – Локомотив (Мездра), Александър Танков и още един неизвестен голмайстор  – Павликени, Денислав Николов, Ивайло Христов, Дилян Дончев, Денислав Николов, Ивайло Григоров Иванов, Златко Радославов, Никола Какамъков, Християн Василев – Севлиево, Георги Денков, Иван Иванов – Янтра (Полски Тръмбеш), Георги Йорданов, Петър Петров, Беркант Реджеб, Борислав Марков – Академик (Свищов), Леон Илиев, Момчил Стоянов, Любомир Иванов, Теодор Любомиров, Леон Илиев, Тихомир Динев, Станислав Антонов – Партизан (Червен бряг), Георги Георгиев, Красимир Русинов – Ботев II (Враца), Кристиян Аначков, Атанас Василев, Ангел Боев – Ювентус (Малчика), Денис Николов, Ангел Петров, Милчо Милчев, Денил Селимински, Костадин Илиев, Венелин Тодоров, Филип Георгиев, Емил Мандев – Дреновец, Димитър Колев, Александър Краев, Златин Боянов, Ивалин Петков, Траян Пламенов Димитров, Денислав Георгиев, Север Алиев – Етър II (Велико Търново), Калоян Стефанов Илиев, Димитър Митев, Александър Димитров, Мартин Петков, Иван Филипов, Алекс Згрипаров – Боруна (Царева ливада), Ивайло Илиев, Мартин Ботев, Иван Велев – Локомотив (Дряново). 

 

Автоголове

1 – Исмаил Мастънов – Янтра Полски Тръмбеш (срещу Ювентус Малчика)

Стефан Трайков – Ювентус Малчика (срещу Академик Свищов)

Пламен Спасов – Ботев II Враца (срещу Вихър Славяново)

Жулиен Бенков – Вихър Славяново (срещу Локомотив ГО)

Роберто Караиванов – Ювентус Малчика (срещу Вихър Славяново)

? – Боруна Царева ливада (срещу Бдин)

? – Павликени (срещу Севлиево)

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