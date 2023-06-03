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  3. Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Североизток

Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Североизток

  • 3 юни 2023 | 23:05
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Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Североизток

Днес се изиграха всички двубои от последния 30-ти кръг в Североизточната Трета лига. Шампионът Черноморец (Балчик) завърши сезонът с успех, след като надви Устрем (Дончево). Вторият Септември (Тервел) също записа победа.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч: 

Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра) 2:1 
0:1-Любомир Михалев (28) 
1:1-Георги Георгиев (51) 
2:1-Мартин Кирилов (85) 

Септември (Тервел) - Светкавица (Търговище) 4:0 
1:0-Румен Николов (35) 
2:0-Румен Николов (57) 
3:0-Денис Кадир (70 дузпа) 
4:0-Енчо Ангелов (90) 

Черно море II (Варна) - Локомотив (Русе) 1:1 
0:1-Преслав Петков (42) 
1:1-Николай Трифонов (60) 

Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево) 4:0 
1:0-Джорджио Димитров (15) 
2:0-Джорджио Димитров (31) 
3:0-Николай Костадинов (65) 
4:0-Джорджио Димитров (82) 

Спортист (Генерал Тошево) - Дунав II (Русе) 5:0 
1:0-Преслав Пасев (35) 
2:0-Преслав Пасев (43) 
3:0-Преслав Пасев (46) 
4:0-Преслав Пасев (57) 
5:0-Преслав Пасев (68) 

Черноломец (Попово) - Волов (Шумен) 8:0 
1:0-Беадир Беадиров (3 дузпа) 
2:0-Десислав Петков (12) 
3:0-Диян Димитров (16) 
4:0- ? (31 автогол) 
5:0-Беадир Беадиров (40) 
6:0-Тихомир Кънев (50) 
7:0-Тихомир Кънев (65) 
8:0-Тихомир Кънев (80) 

Спартак II (Варна) - Ботев (Нови пазар) 5:1 
Даниел Халачев – 2, 
Стефан Стефанов, 
Никола Владев, 
Цветослав Маринов; 
Димитър Игнатовски. 

Лудогорец III (Разград) – почива

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