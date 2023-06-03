Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Североизток

Днес се изиграха всички двубои от последния 30-ти кръг в Североизточната Трета лига. Шампионът Черноморец (Балчик) завърши сезонът с успех, след като надви Устрем (Дончево). Вторият Септември (Тервел) също записа победа.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч:



Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра) 2:1

0:1-Любомир Михалев (28)

1:1-Георги Георгиев (51)

2:1-Мартин Кирилов (85)



Септември (Тервел) - Светкавица (Търговище) 4:0

1:0-Румен Николов (35)

2:0-Румен Николов (57)

3:0-Денис Кадир (70 дузпа)

4:0-Енчо Ангелов (90)



Черно море II (Варна) - Локомотив (Русе) 1:1

0:1-Преслав Петков (42)

1:1-Николай Трифонов (60)



Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево) 4:0

1:0-Джорджио Димитров (15)

2:0-Джорджио Димитров (31)

3:0-Николай Костадинов (65)

4:0-Джорджио Димитров (82)



Спортист (Генерал Тошево) - Дунав II (Русе) 5:0

1:0-Преслав Пасев (35)

2:0-Преслав Пасев (43)

3:0-Преслав Пасев (46)

4:0-Преслав Пасев (57)

5:0-Преслав Пасев (68)



Черноломец (Попово) - Волов (Шумен) 8:0

1:0-Беадир Беадиров (3 дузпа)

2:0-Десислав Петков (12)

3:0-Диян Димитров (16)

4:0- ? (31 автогол)

5:0-Беадир Беадиров (40)

6:0-Тихомир Кънев (50)

7:0-Тихомир Кънев (65)

8:0-Тихомир Кънев (80)



Спартак II (Варна) - Ботев (Нови пазар) 5:1

Даниел Халачев – 2,

Стефан Стефанов,

Никола Владев,

Цветослав Маринов;

Димитър Игнатовски.



Лудогорец III (Разград) – почива

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