Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Североизток
Днес се изиграха всички двубои от последния 30-ти кръг в Североизточната Трета лига. Шампионът Черноморец (Балчик) завърши сезонът с успех, след като надви Устрем (Дончево). Вторият Септември (Тервел) също записа победа.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч:
Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра) 2:1
0:1-Любомир Михалев (28)
1:1-Георги Георгиев (51)
2:1-Мартин Кирилов (85)
Септември (Тервел) - Светкавица (Търговище) 4:0
1:0-Румен Николов (35)
2:0-Румен Николов (57)
3:0-Денис Кадир (70 дузпа)
4:0-Енчо Ангелов (90)
Черно море II (Варна) - Локомотив (Русе) 1:1
0:1-Преслав Петков (42)
1:1-Николай Трифонов (60)
Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево) 4:0
1:0-Джорджио Димитров (15)
2:0-Джорджио Димитров (31)
3:0-Николай Костадинов (65)
4:0-Джорджио Димитров (82)
Спортист (Генерал Тошево) - Дунав II (Русе) 5:0
1:0-Преслав Пасев (35)
2:0-Преслав Пасев (43)
3:0-Преслав Пасев (46)
4:0-Преслав Пасев (57)
5:0-Преслав Пасев (68)
Черноломец (Попово) - Волов (Шумен) 8:0
1:0-Беадир Беадиров (3 дузпа)
2:0-Десислав Петков (12)
3:0-Диян Димитров (16)
4:0- ? (31 автогол)
5:0-Беадир Беадиров (40)
6:0-Тихомир Кънев (50)
7:0-Тихомир Кънев (65)
8:0-Тихомир Кънев (80)
Спартак II (Варна) - Ботев (Нови пазар) 5:1
Даниел Халачев – 2,
Стефан Стефанов,
Никола Владев,
Цветослав Маринов;
Димитър Игнатовски.
Лудогорец III (Разград) – почива
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