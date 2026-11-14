Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19

България U19 избегна загуба от Латвия след късен гол в Стара Загора

  • 14 ное 2026 | 18:08
  • 1634
  • 3

Националният отбор на България до 19 години се спаси от поражение срещу Латвия, завършвайки 1:1 във втория си двубой от квалификациите в Лига Б за Европейското първенство в тази възрастова група. Срещата се проведе в Стара Загора, където „лъвчетата“ са домакини на всички мачове от своята група.

Двубоят започна по отличен начин за гостите, които успяха да поведат още в 6-ата минута. Бутрикс се разписа със страхотен удар с левия крак, с който не остави шансове на българския страж Огнян Владимиров и даде аванс на Латвия.

Попадението внесе допълнително напрежение в играта на българския тим, който трудно намираше път към противниковата врата. До края на първото полувреме възпитаниците на Тодор Янчев не успяха да създадат сериозни голови положения и двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 0:1.

През втората част българските национали повишиха оборотите и опитаха да наложат натиск в търсене на изравнително попадение. Въпреки усилията на „лъвчетата“, защитата на Латвия успяваше да удържи аванса си почти до самия край на срещата.

Все пак в 87-ата минута България стигна до така желаното изравняване. Даниел Манолев се оказа най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле и изпрати топката в мрежата за 1:1. Футболистът на Вихрен (Сандански) се превърна в герой за българския тим, спасявайки го от неприятно поражение.

С това попадение България успя да измъкне точка от двубоя и да запази шансовете си за спечелване на първото място в групата, което би позволило на „лъвчетата“ да продължат напред в квалификациите за Европейското първенство до 19 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ФК Севлиево надви Янтра (Полски Тръмбеш)

ФК Севлиево надви Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 14 ное 2026 | 19:22
  • 26
  • 0
Янчев: Латвия е труден съперник, провокираха ни през цялото време

Янчев: Латвия е труден съперник, провокираха ни през цялото време

  • 14 ное 2026 | 19:22
  • 32
  • 0
Бдин надви дубъла на Етър, голмайстор се прояви като вратар

Бдин надви дубъла на Етър, голмайстор се прояви като вратар

  • 14 ное 2026 | 19:17
  • 108
  • 0
Ком без проблеми с Партизан

Ком без проблеми с Партизан

  • 14 ное 2026 | 19:10
  • 182
  • 0
Локо (Мездра) с победа в Троян

Локо (Мездра) с победа в Троян

  • 14 ное 2026 | 19:03
  • 230
  • 0
Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

  • 14 ное 2026 | 18:52
  • 8292
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

  • 14 ное 2026 | 18:11
  • 10905
  • 12
Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

  • 14 ное 2026 | 18:52
  • 8292
  • 4
България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

  • 14 ное 2026 | 14:47
  • 22868
  • 128
Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

  • 14 ное 2026 | 16:06
  • 13546
  • 14
Играят се още два мача в Лигата на нациите

Играят се още два мача в Лигата на нациите

  • 14 ное 2026 | 16:00
  • 17006
  • 7
България поведе на четирикратните европейски шампионки след първата четвърт

България поведе на четирикратните европейски шампионки след първата четвърт

  • 14 ное 2026 | 14:02
  • 3000
  • 1