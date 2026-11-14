България U19 избегна загуба от Латвия след късен гол в Стара Загора

Националният отбор на България до 19 години се спаси от поражение срещу Латвия, завършвайки 1:1 във втория си двубой от квалификациите в Лига Б за Европейското първенство в тази възрастова група. Срещата се проведе в Стара Загора, където „лъвчетата“ са домакини на всички мачове от своята група.

Двубоят започна по отличен начин за гостите, които успяха да поведат още в 6-ата минута. Бутрикс се разписа със страхотен удар с левия крак, с който не остави шансове на българския страж Огнян Владимиров и даде аванс на Латвия.

Попадението внесе допълнително напрежение в играта на българския тим, който трудно намираше път към противниковата врата. До края на първото полувреме възпитаниците на Тодор Янчев не успяха да създадат сериозни голови положения и двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 0:1.

През втората част българските национали повишиха оборотите и опитаха да наложат натиск в търсене на изравнително попадение. Въпреки усилията на „лъвчетата“, защитата на Латвия успяваше да удържи аванса си почти до самия край на срещата.

Все пак в 87-ата минута България стигна до така желаното изравняване. Даниел Манолев се оказа най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле и изпрати топката в мрежата за 1:1. Футболистът на Вихрен (Сандански) се превърна в герой за българския тим, спасявайки го от неприятно поражение.

С това попадение България успя да измъкне точка от двубоя и да запази шансовете си за спечелване на първото място в групата, което би позволило на „лъвчетата“ да продължат напред в квалификациите за Европейското първенство до 19 години.

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