Пламен Константинов с огромно признание в Русия

Избраха Пламен Константинов за треньор №1 в Русия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Пламен Константинов бе избран за треньор №1 в Суперлигата на Русия.

Пламен Константинов изведе водения от него Локомотив (Новосибирск) до бронзовите медали в Русия.

Така авторитетното издание championat.com определи Пламен Константинов за №1.

№1 - Пламен Константинов

“Целият изминал сезон Локо премина под думите ”пламенен”. Константинов през тази година празнува личен юбилей - 50 години. последните 7 от тях той ръководи новосибирския клуб. От 2016 година до сега той спечели злато, сребро и 3 пъти бронз начело на Локомотив. Даже серията от много контузии не попречи през този сезон да изведе отбора си до третото място”, пишат в Чемпионат.

На второ място сред треньорите е Алексей Вербов, който изведе Зенит (Казан) до шампионската титла.

Третото място сред треньорите зае Андрей Дранишников от АСК (Нижни Новгород).

Наставникът на Динамо (Москва) Константин Брянский е 4-и. На 5-а позиция е Александър Климкин от Динамо ЛО, а 6-и е Роман Яковлев от Факел.

Бившият разпределител на Монтана Константин Абаев - Локомотив (Новосибирск) попадна в Идеалния отбор на сезона.

Идеален отбор на Суперлигата на Русия:

Разпределител:

Константин Абаев - Локомотив (Новосибирск)

Диагонал:

Максим Михайлов - Зенит (Казан)

Посрещачи:

Омар Курбанов - Локомотив (Новосибирск)

Павел Тетюхин - Белогорие (Белгород)

Централни блокировачи:

Илияс Куркаев - Локомотив (Новосибирск)

Дмитрий Лизик - Локомотив (Новосибирск)

Либеро:

Иля Фьодоров - Зенит (Казан).

Снимки: Startphoto