Готова е програмата за Националните финали в ББЛ А и Б група
След като през уикенда бе изтеглен жребият за Националните финали в ББЛ А и Б група, вече е готова и програмата за мачовете.
Решителният етап от шампионата в ББЛ А група ще се проведе в периода 9-11 юни в Хасково. Мачовете от ББЛ Б група пък ще са в Стара Загора от 2 до 4 юни. Играе се на директна елиминация.
Ето и пълната програма:
ББЛ А група
Четвъртфинали (9 юни)
12:00 Дунав Русе – Фаб Файв
14:00 Хебър – Шумен -2
16:00 Миньор 2015 – Чавдар Троян
18:00 Шоутайм –Хасково
Полуфинали (10 юни)
16:00 Шоутайм/Хасково – Дунав Русе/Фаб Файв
18:00 Хебър/Шумен -2 – Миньор 2015/Чавдар Троян
Финал (11 юни)
17:00 Победител Полуфинал 1 – Победител Полуфинал 2
ББЛ Б група
Четвъртфинали (2 юни)
13:00 Carppopolis – Олимпия Ямбол
15:00 МУ Варна – Ударникъ
17:00 Хебър Б – Светкавица Б
19:00 Дрийм Тийм Троян – Ахил
Полуфинали (3 юни)
17:00 Carppopolis/Олимпия Ямбол – МУ Варна/Ударникъ
19:00 Хебър Б/Светкавица Б – Дрийм Тийм Троян/Ахил
Финал (4 юни)
17:00 Победител Полуфинал 1 – Победител Полуфинал 2