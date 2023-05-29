Готова е програмата за Националните финали в ББЛ А и Б група

След като през уикенда бе изтеглен жребият за Националните финали в ББЛ А и Б група, вече е готова и програмата за мачовете.

Решителният етап от шампионата в ББЛ А група ще се проведе в периода 9-11 юни в Хасково. Мачовете от ББЛ Б група пък ще са в Стара Загора от 2 до 4 юни. Играе се на директна елиминация.

Ето и пълната програма:

ББЛ А група

Четвъртфинали (9 юни)

12:00 Дунав Русе – Фаб Файв

14:00 Хебър – Шумен -2

16:00 Миньор 2015 – Чавдар Троян

18:00 Шоутайм –Хасково

Полуфинали (10 юни)

16:00 Шоутайм/Хасково – Дунав Русе/Фаб Файв

18:00 Хебър/Шумен -2 – Миньор 2015/Чавдар Троян

Финал (11 юни)

17:00 Победител Полуфинал 1 – Победител Полуфинал 2

ББЛ Б група

Четвъртфинали (2 юни)

13:00 Carppopolis – Олимпия Ямбол

15:00 МУ Варна – Ударникъ

17:00 Хебър Б – Светкавица Б

19:00 Дрийм Тийм Троян – Ахил

Полуфинали (3 юни)

17:00 Carppopolis/Олимпия Ямбол – МУ Варна/Ударникъ

19:00 Хебър Б/Светкавица Б – Дрийм Тийм Троян/Ахил

Финал (4 юни)

17:00 Победител Полуфинал 1 – Победител Полуфинал 2