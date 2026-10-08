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Рилски спортист на косъм от страхотен обрат в Лисабон

  • 8 окт 2026 | 00:20
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Рилски спортист на косъм от страхотен обрат в Лисабон

Рилски спортист започна участието си в турнира ФИБА Къп с драматично поражение със 75:79 след продължение в Лисабон срещу Спортинг.

Българският тим беше в ролята на догонващ в резултата от първите минути, но в края бе много близо до впечатляващ обрат. На почивката португалците водеха с 9 точки, а преди заключителните 10 минути - с 11, но тимът от Самоков не се предаде и успя да се добере до продължение, благодарение на хубав пробив и поднасяне на Малик Джонсън за 68:68 шест секунди преди края. В добавеното време обаче домакините надделяха с 11:7.

Именно Малик Джонсън направи добър мач за Рилецо с 19 точки и 4 асистенции, 13 точки 8 борби записа Джаксън Стормо, а с по 12 точки се отчетоха Айзея Ричардс (направил дабъл-дабъл с 10 борби) и Христо Бъчков (9 борби).

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За Спортинг с 25 точки и 5 борби над всички беше Франсиско Амаранте, 13 точки остави срещу името си Лиам О'Райли, а 11 добави Габриел Калшур.

По-рано в сряда вечерта другият ни представител в турнира - Локомотив Пловдив, също започна със загуба - 83:106 като гост на ВЕФ Рига.

Снимки: ФИБА

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