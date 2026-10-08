Лион спечели френското дерби с Париж след драма и обрат в края

Лион-Вильорбан спечели гостуването си на Париж с 98:96 (14:21, 32:22, 28:34, 24:19) в драматичен двубой от 4-тия кръг на редовния сезон в Евролигата. Срещата се изигра в препълнената „Адидас Арена“ в френската столица и предложи истинско баскетболно зрелище, завършило с голяма драма.

Домакините от Париж контролираха събитията на терена и водеха в резултата през по-голяма част от мача. Гостите от Вильорбан обаче показаха по-добра стрелба в заключителните моменти и благодарение на хладнокръвно изпълнени наказателни удари успяха да стигнат до пълния обрат. Макар да изигра страхотен мач, звездата а парижани Надир Хифи пропусна да донесе успеха на своя тим, в самия край на срещата, пропускайки от линията за три точки.

В основата на успеха за Лион беше австралийският гард Пати Милс, който реализира 21 точки. Силно включване от пейката направи и Треймънт Уотърс, който завърши с 19 точки и показа перфектна стрелба от далечна дистанция (4 от 4 от тройката).

За домакините над всички бе Надир Хифи, който наниза 30 точки, а Тайсън Етиен добави още 27, но техните усилия не бяха достатъчни за крайния успех.

С тази победа Лион излезе на 9-ото място в таблицата с 2 победи и 2 загуби. Париж е на 18-ата позиция с актив от 1 успех и 3 поражения.

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