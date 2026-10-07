Минчев и Манреса с първа победа за сезона в ЕвроКъп

Йордан Минчев и Манреса постигнаха първа победа за сезона в ЕвроКъп. Намиращият се в Група D на турнира заедно с родния шампион Балкан испански тим надигра като домакин германския Рациофарм Улм със 101:89.

Българският национал се отчете с 3 точки, 4 борби (все офанзивни) и 2 асистенции за 15 минути на паркета.

Минчев нямаше ден в стрелбата, записвайки 1/6 от игра за две точки, 0/1 за три и 1/2 от фаул линията.

Манреса изигра силно първо полувреме, след края на което водеше със 17 точки разлика в резултата. През второто полувреме гостите опитаха да се върнат в мача, но не успяха.

Тими Алън реализира 30 точки за испанците, с 20 се отличи Джей Ди Нотей, а 14 добави Чибузо Агбо. На косъм от дабъл-дабъл остана Ник Онгенда - 11 точки и 9 борби.

За Улм, който в първия кръг срази като домакин Балкан, 18 точки отбеляза Девин Шмидт, а 17 наниза Микаел Ратай.

В първия кръг Манреса загуби като гост от един от топфаворитите за трофея в турнира ПАОК.

Снимка: BAXI Manresa/Facebook

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