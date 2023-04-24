Отличен Цветан Соколов заби 29 точки и изведе Динамо (Москва) на финал в Русия

Шампионът Динамо (Москва), в който играе Цветан Соколов, ще защитава титлата си в Русия.

Възпитаниците на Константин Брянский победиха като гост Зенит (Санкт Петербург) с 3:0 (25:19, 36:34, 25:23) в третата полуфинална среща.

Така Динамо спечели полуфиналната серия с 3-0 победи.

На финала Цветан Соколов и съотборниците му ще срещнат носителя на Купата на Русия от Зенит (Казан), който отстрани водения от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) с 3-1 победи.

Цветан Соколов изигра поредния си страхотен двубой. В първата част Цветан Соколов заби 7 точки (1 блок, 55% ефективност в атака - +3).

Във втората част, която завърши с “маратонското” 36:34, българският диагонал отново бе най-резултатен за шампионите с 12 точки (1 блок, 75% ефективност в атака - +10).

В третата част Цветан Соколов записа още 10 точки. Така капитанът на националния отбор на България стана най-резултатен в мача с 29 точки (3 блока, 65% ефективност в атака - +22).

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Антон Семишев добави още 12 точки (1 блок, 65% ефективност в атака, 8% перфектно и 33% позитивно посрещане - -1).

За Зенит Егор Клюка се отличи с 15 точки (54% ефективност в атака - -4). Матю Андерсън добави 13 точки (2 аса, 46% ефективност в атака, 21% перфектно и 37% позитивно посрещане - +2).

Така Зенит (Санкт Петербург) ще спори за бронзовите медали с водения от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск).