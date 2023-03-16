Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Ясен е женският национален отбор по Counter-Strike

Ясен е женският национален отбор по Counter-Strike

  • 16 март 2023 | 10:27
  • 178
  • 0
Ясен е женският национален отбор по Counter-Strike

От федерацията по електронни спортове обявиха женския национален отбор по Counter-Strike. 

Дамите ще участват на европейското първенство, а ако успеят да се класират на добра позиция, те ще имат шанс да играят и на световно. 

От BNESF също обещаха и шоу мач между самите и мъжкия тим на България. 

Ето го и целия състав: Ивелина "HellRose" Данова, Йоана "Joanana" Влайкова, Стефани "stfn1" Шишийска, Ивана "ivana" Ангелова, Вероника "wiki" Цветанова и резерва Ана "rOcket" Димитрова

Още от eSports

REDS7AR също е аут от VOYVODA

REDS7AR също е аут от VOYVODA

  • 15 март 2023 | 21:40
  • 867
  • 1
Entity се справи с Nigma на Иван Иванов в първия мач за съставите

Entity се справи с Nigma на Иван Иванов в първия мач за съставите

  • 15 март 2023 | 18:57
  • 596
  • 0
500 е на полуфинал в CCT

500 е на полуфинал в CCT

  • 15 март 2023 | 15:29
  • 958
  • 1
T1 си честити първото място дни преди края на сезона

T1 си честити първото място дни преди края на сезона

  • 15 март 2023 | 11:43
  • 369
  • 1
Руснаци отстраниха 500 от BetBoom турнира

Руснаци отстраниха 500 от BetBoom турнира

  • 15 март 2023 | 07:08
  • 886
  • 0
Sentinels подписа с нов №6

Sentinels подписа с нов №6

  • 14 март 2023 | 21:11
  • 1119
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янчев: След загуба винаги настроението спада, но си извадихме нужните поуки и гледаме напред

Янчев: След загуба винаги настроението спада, но си извадихме нужните поуки и гледаме напред

  • 16 март 2023 | 10:20
  • 887
  • 14
16 отбора се борят за място в 1/4-финалите на Лига Европа

16 отбора се борят за място в 1/4-финалите на Лига Европа

  • 16 март 2023 | 07:40
  • 4796
  • 4
Почти няма решени сблъсъци в Лигата на конференциите, очертава се интересна вечер

Почти няма решени сблъсъци в Лигата на конференциите, очертава се интересна вечер

  • 16 март 2023 | 07:00
  • 7995
  • 2
Гросмайсторска победа за Реал Мадрид, Ливърпул остана далеч от чудото

Гросмайсторска победа за Реал Мадрид, Ливърпул остана далеч от чудото

  • 15 март 2023 | 23:54
  • 61967
  • 356
Станаха ясни всички 1/4-финалисти в Шампионската лига

Станаха ясни всички 1/4-финалисти в Шампионската лига

  • 15 март 2023 | 23:58
  • 35700
  • 37

Видео акценти

Шампионът TeSeS пред Sportal.bg минути след грандиозния успех

eSports

Шампионът TeSeS пред Sportal.bg минути след грандиозния успех
Бившият играч на BIG и North Никлас “Gade” Гейд пред Sportal.bg

eSports

Бившият играч на BIG и North Никлас “Gade” Гейд пред Sportal.bg
Всичко за първото издание на "Dota Masters Bulgaria" и развитието на електронните спортове у нас

eSports

Всичко за първото издание на "Dota Masters Bulgaria" и развитието на електронните спортове у нас
Шампион на ФИФА най-после се срещна с Верстапен

eSports

Шампион на ФИФА най-после се срещна с Верстапен
Нов български тим по CS: GO атакува първото място на турнир в Португалия

eSports

Нов български тим по CS: GO атакува първото място на турнир в Португалия
"Гостът на Sportal.bg" с Китодар Тодоров за позитивите и негативите от видеоигрите

eSports

"Гостът на Sportal.bg" с Китодар Тодоров за позитивите и негативите от видеоигрите