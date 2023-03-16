Ясен е женският национален отбор по Counter-Strike

От федерацията по електронни спортове обявиха женския национален отбор по Counter-Strike.

Дамите ще участват на европейското първенство, а ако успеят да се класират на добра позиция, те ще имат шанс да играят и на световно.

От BNESF също обещаха и шоу мач между самите и мъжкия тим на България.

Ето го и целия състав: Ивелина "HellRose" Данова, Йоана "Joanana" Влайкова, Стефани "stfn1" Шишийска, Ивана "ivana" Ангелова, Вероника "wiki" Цветанова и резерва Ана "rOcket" Димитрова