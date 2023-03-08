Кабаков получи дербито между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София
Международният арбитър Георги Кабаков ще ръководи интригуващия сблъсък между лидера в efbet Лига ЦСКА - София и третия в класирането ЦСКА 1948. Срещата е в неделя от 16.45 часа на стадиона в Бистрица.
Съдийски назначения за срещите от 23-ти кръг в efbet Лига:
10 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Петър Стоянов Петров.
11 март 2023 г., събота, 12:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Хебър 1918
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Николай Йорданов Колев.
11 март 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Мартин Живков Богдев.
11 март 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Николай Неделчев Чакъров СН: Йордан Веселинов Гулев.
12 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Тодоров Мачев СН: Костадин Ангелов Гергинов.
12 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев СН: Йордан Динков Сталев.
12 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Костадинов Иванов.
13 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Русенов Русев СН: Кольо Димитров Данев.
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.