Кабаков получи дербито между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София

Международният арбитър Георги Кабаков ще ръководи интригуващия сблъсък между лидера в efbet Лига ЦСКА - София и третия в класирането ЦСКА 1948. Срещата е в неделя от 16.45 часа на стадиона в Бистрица.

Съдийски назначения за срещите от 23-ти кръг в efbet Лига:



10 март 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Петър Стоянов Петров.

11 март 2023 г., събота, 12:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ФК Хебър 1918

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Николай Йорданов Колев.

11 март 2023 г., събота, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Мартин Живков Богдев.

11 март 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев Враца

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Николай Неделчев Чакъров СН: Йордан Веселинов Гулев.

12 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Тодоров Мачев СН: Костадин Ангелов Гергинов.

12 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев СН: Йордан Динков Сталев.

12 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Костадинов Иванов.

13 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Русенов Русев СН: Кольо Димитров Данев.

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