Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Съдийски назначения за 18-ия кръг във Втора лига

Съдийски назначения за 18-ия кръг във Втора лига

  • 7 фев 2023 | 19:53
  • 650
  • 0

От БФС обявиха съдиите за 18-ия кръг във Втора лига. Двубоите ще се изиграят между събота и вторник.

Ето и всички назначения:

11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица 
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Станимир Емилов Трифонов 
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                 
СН:    Борис Димитров Борисов        

11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ФК Созопол - ФК Струмска слава 1927 
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Марин Иванов Бонев 
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                 
СН:    Живко Герганов Недялков        

11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Пл 
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Иван Радославов Иванов 
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                 
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов        

11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч 
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                 
СН:    Цветан Кръстев Кръстев        

12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - Миньор 
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Николай Иванов Михайлов 
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                 
СН:    Радослав Тодоров Станев        

12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. 
Ботев Пд II - ФК Витоша 
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов 
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                 
СН:    Крум Добринов Стоилов        

12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ЦСКА 1948 II 
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров 
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                 
СН:    Камен Михайлов Алексиев        

13 февруари 2023 г., понеделник, 14:30 ч. 
ФК Крумовград - Спортист 2009 
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Иван Стоянов Копчев 
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                 
СН:    Атанас Петров Бозев        

14 февруари 2023 г., вторник, 17:30 ч. 
ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ:    Васил Петров Минев                 
СН:    Цветан Георгиев Георгиев       

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Левски загря за старта на полусезона с четири гола срещу Септември

Левски загря за старта на полусезона с четири гола срещу Септември

  • 7 фев 2023 | 15:46
  • 51029
  • 257
Монтана подписа с бивш играч на Берое

Монтана подписа с бивш играч на Берое

  • 7 фев 2023 | 15:42
  • 2190
  • 3
Ботев (Враца) привлече нападател с мачове в Лига 1

Ботев (Враца) привлече нападател с мачове в Лига 1

  • 7 фев 2023 | 15:41
  • 2170
  • 2
Димитър Димитров и Александър Цветков ще говорят преди битката с Лудогорец

Димитър Димитров и Александър Цветков ще говорят преди битката с Лудогорец

  • 7 фев 2023 | 15:32
  • 1157
  • 0
Камата се поклони пред своята любима и семейството им

Камата се поклони пред своята любима и семейството им

  • 7 фев 2023 | 15:27
  • 2770
  • 3
В Гана обърнаха внимание на наградата на Текпетей

В Гана обърнаха внимание на наградата на Текпетей

  • 7 фев 2023 | 14:57
  • 1685
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за старта на полусезона с четири гола срещу Септември

Левски загря за старта на полусезона с четири гола срещу Септември

  • 7 фев 2023 | 15:46
  • 51029
  • 257
ЦСКА - София: Работата по бъдещия стадион не е спирала, парите за капитала са осигурени

ЦСКА - София: Работата по бъдещия стадион не е спирала, парите за капитала са осигурени

  • 7 фев 2023 | 16:16
  • 11834
  • 62
Останалите клубове в Премиър лийг смятат само едно наказание за адекватно, ако вината на Ман Сити бъде доказана

Останалите клубове в Премиър лийг смятат само едно наказание за адекватно, ако вината на Ман Сити бъде доказана

  • 7 фев 2023 | 13:54
  • 35381
  • 94
Мъри: Не очаквам никъде, освен в Разград и на "Герена", да има добри условия за игра

Мъри: Не очаквам никъде, освен в Разград и на "Герена", да има добри условия за игра

  • 7 фев 2023 | 16:17
  • 10781
  • 88
Добри новини от Турция! Кристиан Атсу е спасен и жив

Добри новини от Турция! Кристиан Атсу е спасен и жив

  • 7 фев 2023 | 10:24
  • 25784
  • 24

Видео акценти

Марин Петков направи резултата 4:1 в полза Левски

БГ Футбол

Марин Петков направи резултата 4:1 в полза Левски
Уелтон се разписа за 3:1 след бразилска комбинация

БГ Футбол

Уелтон се разписа за 3:1 след бразилска комбинация
Цунами изведе Левски напред в резултата

БГ Футбол

Цунами изведе Левски напред в резултата
Рикардиньо изравни за Левски от дузпа

БГ Футбол

Рикардиньо изравни за Левски от дузпа
Левски - Септември (София) 4:1

БГ Футбол

Левски - Септември (София) 4:1
Мартин Петков откри за Септември срещу Левски и не се зарадва

БГ Футбол

Мартин Петков откри за Септември срещу Левски и не се зарадва