Съдийски назначения за 18-ия кръг във Втора лига
От БФС обявиха съдиите за 18-ия кръг във Втора лига. Двубоите ще се изиграят между събота и вторник.
Ето и всички назначения:
11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Борис Димитров Борисов
11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Созопол - ФК Струмска слава 1927
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Живко Герганов Недялков
11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Пл
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Димчев Великов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
11 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - Миньор
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Радослав Тодоров Станев
12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Ботев Пд II - ФК Витоша
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Крум Добринов Стоилов
12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ЦСКА 1948 II
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Камен Михайлов Алексиев
13 февруари 2023 г., понеделник, 14:30 ч.
ФК Крумовград - Спортист 2009
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
14 февруари 2023 г., вторник, 17:30 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Цветан Георгиев Георгиев
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