Гледайте на живо: Крумовград 0:0 Шинник

Крумовград и Шинник (Ярославъл) играят един срещу друг в приятелска среща в Турция. Резултатът към момента е 0:0. Двубоят може да гледате на живо по Sportal.bg и Sportal TV.

Руснаците започна малко по-активно срещата, като още във 2-ата минута Макенджиев трябваше да се намесва, след като нападател в черно беше оставен сам срещу него. После обаче се разбра, че има вдигнат флаг за засада.

КРУМОВГРАД 0:0 ШИННИК

Стартови състави:

Крумовград: 21. Благой Макенджиев, 13. Джеферсон Манерес, 4. Димитър Пиргов, 71. Цветелин Радев, 98. Венцислав Богданов, 99. Жак Пехливанов, 23. Владислав Узунов, 22. Бисер Бонев, 77. Калоян Стефанов, 7. Китан Василев, 87. Мариян Тонев.

Шинник: 47. Филиппов, 13. Семенов, 17. Покидьшев, 95. Петрунин, 97. Хитяев, 32. Кулишев, 5. Зинков, 92. Емельянов, 23. Соколов, 7. Чуканов, 9. Низамутдионов.

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