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Селекционерът на Исландия: Искахме да направим труден живота на играчите на България

  • 13 ное 2026 | 23:59
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Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон бе доволен от победата на тима му с 5:0 над България. Специалистът е на мнение, че успехът не е дошъл лесно, но е радостен от показаното.

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“Имаме футболисти, които играят на топ ниво в клубовете си и имат висока увереност. Имахме възможности да вкараме голове. Не беше лесно, но имахме самочувствие да играем по един и същи начин до самия край. Работихме доста върху някои аспекти в защитата, за да сме компактни. Искахме да направим живота труден за играчите на България тази вечер и сме доволни от играта. Бяхме готови за тази голяма вечер. Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург”, каза наставникът.

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