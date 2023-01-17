Резултати от Australian Open

Резултати от срещите от първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис:мъже:

мъже:

27-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Аслан Карацев (Русия) - 7:6 (3), 7:5, 6:2

5-Андрей Рубльов (Русия) - Доминик Тийм (Австрия) - 6:3, 6:4, 6:2

8-Тейлър Фриц (САЩ) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:4, 6:2, 4:6, 7:5

9-Холгер Руне (Дания) - Филип Крайнович (Сърбия) - 6:2, 6:3, 6:4

12-Александър Зверев (Германия) - Хуан Пабло Варияс (Перу) - 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4

Анди Мъри (Великобритания) - 13-Матео Беретини (Италия) - 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6)

Николас Хари (Чили) - 26-Миомир Кецманович (Сърбия) - 6:3, 6:4, 7:6(3)

14-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Педро Качин (Аржентина) - 7:6(4), 6:1, 7:6(3)

22-Алекс де Минор (Австралия) - Юй Хсиу Хсу (Тайван) - 6:2, 6:2, 6:323-Диего Шварцман (Аржентина) - Олексий Крутих (Украйна) - 6:4, 6:7(6), 6:3, 7:6(5)

25-Даниел Евънс (Великобритания) - Факундо Багнис (Аржентина) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:4

30-Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Александър Бублик (Казахстан) - 6:0, 6:7(3), 3:6, 6:4, 6:3





жени:

12-Белинда Бенчич (Швейцария) - ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БЪЛГАРИЯ) - 6:1, 6:2

2-Онс Жабюр (Тунис) - Тамара Зиданшек (Словения) - 7:6(8), 4:6, 6:1

4-Каролин Гарсия (Франция) - Катрин Себов (Канада) - 6:3, 6:0

5-Арина Сабаленка (Беларус) - Тереза Мартинцова (Чехия) - 6:1, 6:4

9-Вероника Кудерметова (Русия) - Марина Заневска (Белгия) - 6:2, 7:6(4)

16-Анет Контавейт (Естония) - Юлия Грабхер (Австрия) - 6:2, 6:3

18-Людмила Самсонова (Русия) - Ясмине Паолини (Италия) - 6:2, 6:4

19-Екатерина Александрова (Русия) - Исалин Бонавентюр (Белгия) - 6:2, 6:1

Анна-Каролина Шмиедлова (Словакия) - 21-Мартина Тревизан (Италия) - 6:3, 6:2

Кимбърли Биръл (Австралия) - 31-Кая Канепи (Естония) - 3:6, 7:6(4), 6:1

26-Елизе Мертенс (Белгия) - Гарбине Мугуруса (Испания) - 3:6, 7:6(3), 6:1

30-Каролина Плишкова (Чехия) - Сиюй Ван (Китай) - 6:1, 6:3