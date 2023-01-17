Популярни
»

Гледай на живо

"Block Out" с гост Владислав Иванов
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Резултати от Australian Open

Резултати от Australian Open

  • 17 яну 2023 | 15:17
  • 417
  • 0
Резултати от Australian Open

Резултати от срещите от първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис:мъже:
мъже:
27-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Аслан Карацев (Русия) - 7:6 (3), 7:5, 6:2
5-Андрей Рубльов (Русия) - Доминик Тийм (Австрия) - 6:3, 6:4, 6:2
8-Тейлър Фриц (САЩ) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:4, 6:2, 4:6, 7:5
9-Холгер Руне (Дания) - Филип Крайнович (Сърбия) - 6:2, 6:3, 6:4
12-Александър Зверев (Германия) - Хуан Пабло Варияс (Перу) - 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4
Анди Мъри (Великобритания) - 13-Матео Беретини (Италия) - 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6)
Николас Хари (Чили) - 26-Миомир Кецманович (Сърбия) - 6:3, 6:4, 7:6(3)
14-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Педро Качин (Аржентина) - 7:6(4), 6:1, 7:6(3)
22-Алекс де Минор (Австралия) - Юй Хсиу Хсу (Тайван) - 6:2, 6:2, 6:323-Диего Шварцман (Аржентина) - Олексий Крутих (Украйна) - 6:4, 6:7(6), 6:3, 7:6(5)
25-Даниел Евънс (Великобритания) - Факундо Багнис (Аржентина) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:4
30-Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Александър Бублик (Казахстан) - 6:0, 6:7(3), 3:6, 6:4, 6:3

 

жени:
12-Белинда Бенчич (Швейцария) - ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БЪЛГАРИЯ) - 6:1, 6:2
2-Онс Жабюр (Тунис) - Тамара Зиданшек (Словения) - 7:6(8), 4:6, 6:1
4-Каролин Гарсия (Франция) - Катрин Себов (Канада) - 6:3, 6:0
5-Арина Сабаленка (Беларус) - Тереза Мартинцова (Чехия) - 6:1, 6:4
9-Вероника Кудерметова (Русия) - Марина Заневска (Белгия) - 6:2, 7:6(4)
16-Анет Контавейт (Естония) - Юлия Грабхер (Австрия) - 6:2, 6:3
18-Людмила Самсонова (Русия) - Ясмине Паолини (Италия) - 6:2, 6:4
19-Екатерина Александрова (Русия) - Исалин Бонавентюр (Белгия) - 6:2, 6:1
Анна-Каролина Шмиедлова (Словакия) - 21-Мартина Тревизан (Италия) - 6:3, 6:2
Кимбърли Биръл (Австралия) - 31-Кая Канепи (Естония) - 3:6, 7:6(4), 6:1
26-Елизе Мертенс (Белгия) - Гарбине Мугуруса (Испания) - 3:6, 7:6(3), 6:1
30-Каролина Плишкова (Чехия) - Сиюй Ван (Китай) - 6:1, 6:3

Още от Тенис

Камила Джорджи отрече да е участвала в турнири с фалшив сертификат за ваксинация

Камила Джорджи отрече да е участвала в турнири с фалшив сертификат за ваксинация

  • 17 яну 2023 | 11:18
  • 1537
  • 3
Australian Open постави рекорд по посещаемост

Australian Open постави рекорд по посещаемост

  • 17 яну 2023 | 10:54
  • 816
  • 0
Коремна контузия попречи на Тийм да покаже най-доброто срещу Рубльов

Коремна контузия попречи на Тийм да покаже най-доброто срещу Рубльов

  • 17 яну 2023 | 10:46
  • 959
  • 0
Сабаленка и Гарсия мачкат в Мелбърн

Сабаленка и Гарсия мачкат в Мелбърн

  • 17 яну 2023 | 09:38
  • 1333
  • 0
Организаторите временно прекратиха мачовете от втория ден на Australian Open

Организаторите временно прекратиха мачовете от втория ден на Australian Open

  • 17 яну 2023 | 08:23
  • 4270
  • 1
Гришо срази корав руснак в здрава битка и 36-градусова жега в Австралия

Гришо срази корав руснак в здрава битка и 36-градусова жега в Австралия

  • 17 яну 2023 | 04:31
  • 45948
  • 59
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:0 Ал Кувейт, два бързи гола за "сините"

Левски 2:0 Ал Кувейт, два бързи гола за "сините"

  • 17 яну 2023 | 15:35
  • 21121
  • 118
Стефанов: Славия е символ на искреност! Левски дължи милиони, ЦСКА няма да стане шампион

Стефанов: Славия е символ на искреност! Левски дължи милиони, ЦСКА няма да стане шампион

  • 17 яну 2023 | 14:57
  • 6768
  • 39
Виктория Томова загуби от олимпийската шампионка на старта в Мелбърн

Виктория Томова загуби от олимпийската шампионка на старта в Мелбърн

  • 17 яну 2023 | 12:35
  • 8807
  • 28
Гришо срази корав руснак в здрава битка и 36-градусова жега в Австралия

Гришо срази корав руснак в здрава битка и 36-градусова жега в Австралия

  • 17 яну 2023 | 04:31
  • 45948
  • 59
Топ отборите от еfbet Лига пръснаха над 20 млн. за нови играчи, ето кой колко даде

Топ отборите от еfbet Лига пръснаха над 20 млн. за нови играчи, ето кой колко даде

  • 17 яну 2023 | 00:51
  • 37789
  • 86

Видео акценти

Анди Мъри се завърна на Australian Open със страхотна победа

Тенис

Анди Мъри се завърна на Australian Open със страхотна победа
Ласло Джере продължава напред и ще се изправи срещу Григор Димитров

Тенис

Ласло Джере продължава напред и ще се изправи срещу Григор Димитров
Гришо срази корав руснак в здрава битка

Тенис

Гришо срази корав руснак в здрава битка
Ник Кирьос разплака Австралия

Тенис

Ник Кирьос разплака Австралия
Труден старт на Надал в Мелбърн

Тенис

Труден старт на Надал в Мелбърн
Надал преди защитата на трофея на Откритото първенство на Австралия

Тенис

Надал преди защитата на трофея на Откритото първенство на Австралия