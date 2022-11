LEC ще дойде с променен формат догодина

Европейското първенство по League of Legends ще получи голяма промяна в своя формат за провеждане, обявиха от Riot Games. Шампионатът на Стария континент винаги се е славел с качествените си играчи и бързото адаптиране към световната мета. Едно нещо обаче винаги е липсвало на LEC - това че мачовете от редовния сезон се провеждат в Best of 1, вместо обичайното за по-напредналите LCK и LPL - Best of 3.

Новините още не са потвърдени от организаторите на турнирите, които са под франчайзинга на Riot, но от официалната страница на LEC в Туитур зададоха реторичния въпрос: "Някой каза ли Best of 3?".