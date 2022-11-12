Резултати и класиране след 15-ия кръг на Северозапад
Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XV кръг
Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Мездра) 2:4
0:1-Васил Калоянов (31)
0:2-Деян Иванов (32)
1:2-Георги Петков (46)
2:2-Любомир Иванов (51)
2:3-Михаил Иванов (59)
2:4-Васил Калоянов (78)
Ювентус (Малчика) - Вихър (Славяново) 1:0
1:0-Мартин Милков (23)
Боруна (Царева ливада) - Севлиево (Севлиево) 0:3
0:1-Галин Стоянов (16)
0:2-Галин Стоянов (31)
0:3-Галин Стоянов (51)
Павликени (Павликени) - Бдин (Видин) 1:0
1:0-Даниел Йорданов (85)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново) 4:0
1:0-Христян Кожухаров (5)
2:0-Любомир Генчев (12 дузпа)
3:0-Марио Балъков (18)
4:0-Красен Славчев (29)
Дреновец (Дреновец) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:6
0:1-Георги Колев (30)
0:2-Георги Колев (34)
1:2-Андерсон Силва (41)
1:3-Ивайло Велчев (45)
1:4-Георги Колев (60)
1:5-Ивайло Тодоров(70)
1:6-Георги Колев (82)
Академик (Свищов) - Локомотив (Дряново) 1:1
1:0-Иван Ганев (11 дузпа)
1:1-Денис Дачев (25)
Ботев II (Враца) - Левски (Левски) 2:3
0:1-Ивайло Раденцов (8)
1:1-Петър Кепов (18)
2:1-Митко Панов (28)
2:2-Митко Красимиров (39)
2:3-Траян Димитров (55)