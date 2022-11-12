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  3. Резултати и класиране след 15-ия кръг на Северозапад

Резултати и класиране след 15-ия кръг на Северозапад

  • 12 ное 2022 | 18:22
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Резултати и класиране след 15-ия кръг на Северозапад

Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XV кръг  

Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Мездра)   2:4

0:1-Васил Калоянов (31)

0:2-Деян Иванов (32)

1:2-Георги Петков (46)

2:2-Любомир Иванов (51)

2:3-Михаил Иванов (59)

2:4-Васил Калоянов (78)

Ювентус (Малчика) - Вихър (Славяново)   1:0

1:0-Мартин Милков (23)

Боруна (Царева ливада) - Севлиево (Севлиево)   0:3

0:1-Галин Стоянов (16)

0:2-Галин Стоянов (31)

0:3-Галин Стоянов (51)

Павликени (Павликени) - Бдин (Видин)   1:0

1:0-Даниел Йорданов (85)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)   4:0

1:0-Христян Кожухаров (5)

2:0-Любомир Генчев (12 дузпа)

3:0-Марио Балъков (18)

4:0-Красен Славчев (29)

Дреновец (Дреновец) - Локомотив (Горна Оряховица)   1:6

0:1-Георги Колев (30)

0:2-Георги Колев (34)

1:2-Андерсон Силва (41)

1:3-Ивайло Велчев (45)

1:4-Георги Колев (60)

1:5-Ивайло Тодоров(70)

1:6-Георги Колев (82)

Академик (Свищов) - Локомотив (Дряново)   1:1

1:0-Иван Ганев (11 дузпа)

1:1-Денис Дачев (25)

Ботев II (Враца) - Левски (Левски)    2:3

0:1-Ивайло Раденцов (8)

1:1-Петър Кепов (18)

2:1-Митко Панов (28)

2:2-Митко Красимиров (39)

2:3-Траян Димитров (55)

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