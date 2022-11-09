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  3. Кабаков ще свири най-старото столично дерби

Кабаков ще свири най-старото столично дерби

  • 9 ное 2022 | 13:59
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Станаха ясни съдийските назначения за 18-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири дербито между Левски и Славия, които играят един срещу друг в събота. Сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА 1948 пък е поверен на Никола Попов.

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11 ноември 2022 г., петък, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - Спартак 1918
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
12 ноември 2022 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Стоян Христов Денев     
 
12 ноември 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
12 ноември 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
13 ноември 2022 г., неделя, 12:45 ч.
Хебър 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
13 ноември 2022 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
13 ноември 2022 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
14 ноември 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Атанас Петров Бозев     

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