Кабаков ще свири най-старото столично дерби

Станаха ясни съдийските назначения за 18-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири дербито между Левски и Славия, които играят един срещу друг в събота. Сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА 1948 пък е поверен на Никола Попов.

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