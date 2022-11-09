Кабаков ще свири най-старото столично дерби
Станаха ясни съдийските назначения за 18-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири дербито между Левски и Славия, които играят един срещу друг в събота. Сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА 1948 пък е поверен на Никола Попов.
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11 ноември 2022 г., петък, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - Спартак 1918
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Александър Костадинов Костадинов
12 ноември 2022 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Стоян Христов Денев
12 ноември 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Мартин Живков Богдев
12 ноември 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Ичко Лозев Лозев
13 ноември 2022 г., неделя, 12:45 ч.
Хебър 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
13 ноември 2022 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Николай Тодоров Петров
13 ноември 2022 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Радан Василев Мирянов
14 ноември 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Атанас Петров Бозев