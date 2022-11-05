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  3. Всички резултати от 14-ия кръг на Северозападната трета лига

Всички резултати от 14-ия кръг на Северозападната трета лига

  • 5 ное 2022 | 18:52
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Всички резултати от 14-ия кръг на Северозападната трета лига

Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XIV кръг 

5 ноември 2022 г., събота, 14:30 часа: 
Левски (Левски) - Академик (Свищов) 0:0 

Етър II (Велико Търново) - Павликени (Павликени) 2:3 
0:1-Стефан Гинчев (14 дузпа) 
0:2-Стефан Гинчев (27) 
1:2-Ивалин Петков (44) 
2:2-Александър Гугучков (74) 
2:3-Стефан Гинчев (87 дузпа)
 
Локомотив (Дряново) - Дреновец (Дреновец) 1:0 
1:0-Денис Дачев (30) 

Локомотив (Горна Оряховица) - Янтра (Полски Тръмбеш) 4:2 
0:1-Християн Кожухаров (43) 
1:1-Димитър Байдаков (50) 
2:1-Георги Колев (55) 
2:2-Християн Кожухаров (61) 
3:2-Георги Колев (69) 
4:2-Янислав Цачев (83) 

Бдин (Видин) - Боруна (Царева ливада) 7:0 
1:0-Цветомир Тодоров (14) 
2:0-(20 автогол) 
3:0-Николай Цветков (33) 
4:0-Цветомир Тодоров (39) 
5:0-Ивайло Иванов (44) 
6:0-Емануел Виейра де Соуса (61) 
7:0-Стойчо Стойков (72) 

Севлиево (Севлиево) - Ювентус (Малчика) 2:1 
0:1-Александър Скорчев (31) 
1:1-Християн Пенчев (44) 
2:1-Денислав Николов (77) 

Вихър (Славяново) - Партизан (Червен бряг) 1:0 
1:0-Благовест Ленков (52) 

6 ноември 2022 г., неделя, 14:30 часа: 
Локомотив (Мездра) - Ботев II (Враца)

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