Всички резултати от 14-ия кръг на Северозападната трета лига
Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XIV кръг
5 ноември 2022 г., събота, 14:30 часа:
Левски (Левски) - Академик (Свищов) 0:0
Етър II (Велико Търново) - Павликени (Павликени) 2:3
0:1-Стефан Гинчев (14 дузпа)
0:2-Стефан Гинчев (27)
1:2-Ивалин Петков (44)
2:2-Александър Гугучков (74)
2:3-Стефан Гинчев (87 дузпа)
Локомотив (Дряново) - Дреновец (Дреновец) 1:0
1:0-Денис Дачев (30)
Локомотив (Горна Оряховица) - Янтра (Полски Тръмбеш) 4:2
0:1-Християн Кожухаров (43)
1:1-Димитър Байдаков (50)
2:1-Георги Колев (55)
2:2-Християн Кожухаров (61)
3:2-Георги Колев (69)
4:2-Янислав Цачев (83)
Бдин (Видин) - Боруна (Царева ливада) 7:0
1:0-Цветомир Тодоров (14)
2:0-(20 автогол)
3:0-Николай Цветков (33)
4:0-Цветомир Тодоров (39)
5:0-Ивайло Иванов (44)
6:0-Емануел Виейра де Соуса (61)
7:0-Стойчо Стойков (72)
Севлиево (Севлиево) - Ювентус (Малчика) 2:1
0:1-Александър Скорчев (31)
1:1-Християн Пенчев (44)
2:1-Денислав Николов (77)
Вихър (Славяново) - Партизан (Червен бряг) 1:0
1:0-Благовест Ленков (52)
6 ноември 2022 г., неделя, 14:30 часа:
Локомотив (Мездра) - Ботев II (Враца)